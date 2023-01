El embarazo de la niña violada: "La madre no lo deseó, pero decidió darlo en adopción"

"Me llama la institución Grávida para tratar con asesoramiento médico determinados casos que se dan de embarazadas que tienen conflictividad con su embarazo y que desean interrumpirlo. Ellos le brindan contención y asesoramiento gratuito por supuesto. En este caso me piden, porque la familia así se lo había requerido, que yo asesore desde el punto de vista médico de acuerdo a los datos que obraban en estudios incipientes que se le habían hecho a la niña", dijo Dalla Fontana.

El obstetra contó al programa Todos en La Ocho que participó el sábado de una conversación por videollamada con la familia. de la niña. "Estaba la mamá, la niña y otro familiar. Evalúo los estudios y brindo mi opinión médica que yo haría para ese caso. No adopté ningún tipo de presión. La familia me refirió lo que le habían dicho de los efectores de salud. No de médicos sino por lo que me dicen asistentes sociales. A partir de ello les di una segunda opinión que era contrapuesta con lo que les deban ellos", sostuvo.

Según el criterio del gobierno provincial, expresado por la secretaria de Niñez, Patricia Chialvo, la acción de los integrantes de Grávida claramente no fue de persuasión, sino de interferencia hacia el procedimiento que fue a solicitar el sábado en el hospital de Rafaela. La nena tenía programado un aborto legal y seguro en el Hospital Iturraspe de Santa Fe el martes pasado pero no se presentó.

Dalla Fontana afirmó que la nena tenía un embarazo de 23 semanas con una ecografía hecha. "Todos los análisis estaban normales. Mi sugerencia fue completar eso con un estudio para las infecciones. Y hacer una ecografía más morfológica detallada que da los datos anatómicos del bebé. Para eso había que trasladarla a Santa Fe. Eso fue lo que yo sugerí. Con respecto al riesgo, tomando la edad, dejando de lado el hecho de la violación, sabemos que en la adolescencia extrema entre 11 y 15 años está aumentado, pero el riesgo biológico en esta causa de ninguna manera tiene la importancia para sugerir interrumpir el embarazo".

"En el efector le dijeron que tenía alto riesgo de muerte. Desde mi punto de vista esa es una información falsa", sostuvo.

El periodista Lucas Ameriso le preguntó, en términos no clínicos sino emocionales, qué le parecía más riesgoso: continuar con la gestación a los 12 años frente al hecho de haber sido violada por el padre o interrumpirla. "Yo le preguntaría al niño que está vivo qué hubiera preferido: ser el hijo de un violador pero que está vivo o no estar en este mundo. Es complejo el tema. La madre no lo deseó pero decidió darlo en adopción", dijo.

Respecto de la violencia sufrida por la nena y el estrago subjetivo de llegar al alumbramiento, el médico dijo que "lo que pasó es una aberración, pero son las cosas que pasan en este mundo. Ocurrió el hecho y después tenemos que ver cuál es la mejor solución. Después decide la familia. No los funcionarios ni los médicos. Que decidan ellos pero con información fidedigna y no sesgada. Ese es mi punto de vista".