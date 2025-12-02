Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

"El hecho de que no se vacunen las embarazadas, ni vacunen a sus hijos es la única razón por la que vuelve esta enfermedad", dijo el pediatra Aníbal Krivoy

" La tos convulsa es una enfermedad prevenible con vacunas . Este escenario que estamos viendo nos preocupa y sorprende, realmente no podemos creer esta resistencia a las vacunas" . El que habla es el director del Sanatorio de Niños de Rosario, Aníbal Krivoy, un pediatra con décadas de experiencia, que al igual que sus colegas observa con cierto estupor la reaparición de enfermedades como la tos convulsa o coqueluche, que ya se cobró siete vidas en este brote nacional. Uno de los fallecidos es un bebé de un mes, de Villa Gobernador Gálvez, en Santa Fe.

En los últimos dos meses los casos de tos convulsa o coqueluche se duplicaron en la Argentina (hay contagios en 20 provincias) y ya se registran siete fallecimientos . Este brote, el más importante de los últimos años, elevó los alertas entre los pediatras y los funcionarios de Salud. Los niños que murieron no estaban vacunados o no lo habían hecho sus madres: los menores de 2 meses se inmunizan durante la gestación por eso deben vacunarse las embarazadas.

"Es increíble lo que sucede, porque hablamos de vacunas seguras, de calendario, con muchísimo tiempo de demostrar seguridad y eficacia. Vemos esquemas incompletos en los niños en todo el país, en el mundo; en algunas vacunas llegan a menos de la mitad de la población que debería estar inoculada. Y las embarazadas, en general, no están queriendo vacunarse tampoco", reflexionó el médico con preocupación.

Insólitos cuestionamientos

"No deberíamos haber llegado jamás a esta situación. Se cuestionan hechos científicos que no deben ser motivo de debate. Las vacunas como la que protege de coqueluche tiene una robustez total. Nuestro calendario de vacunación es de los más completos del mundo", enfatizó el pediatra, a cargo de uno de los centros de salud pediátricos privados que es referencia en la región.

Krivoy contó que en ocasiones han tenido parturientas que no quisieron vacunarse pero que también impidieron que los médicos inoculen a sus bebés, con la dosis que corresponden horas después del nacimiento y que protege contra la tuberculosis (BCG) y contra la Hepatitis B y debe colocarse dentro de las primeras 12 horas de vida. "Provincia tuvo que armar un formulario especial para que tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio Público de la Acusación estén al tanto de situaciones como estas y puedan hacer el seguimiento de esos niños una vez que salen del sanatorio", comentó, a modo de ejemplo de lo compleja que es la situación.

La era "digital" a nivel comunicación ha ido en detrimento de décadas y décadas de desarrollos científicos, mencionó el médico y dijo que es urgente analizar esto y visibilizarlo. "Hoy la gente repite barbaridades que escucha en Tik Tok o en otras plataformas. Toma suplementos o hace tratamientos no aprobados, o discute las vacunas por lo que ve en las redes, que en muchos casos son incluso producto de la IA: ya casi no se distingue lo que es real de lo que no lo es".

coqueluche vacunas

Coqueluche, qué tener en cuenta

En cuanto al brote de coqueluche, el pediatra señaló que es indispensable que se cumpla con el calendario obligatorio y gratuito.

Las vacunas que cubren la tos convulsa son la pentavalente (o quíntuple) en la primera infancia, la triple bacteriana celular en la edad escolar y la triple bacteriana acelular (dTpa) para embarazadas, adolescentes y adultos, según el calendario de vacunación de Argentina. Estas vacunas también protegen contra otras enfermedades como la difteria y el tétanos. Por grupo etario se colocan de esta manera:

Bebés (2, 4 y 6 meses): Pentavalente (o quíntuple celular).

Pentavalente (o quíntuple celular). A los 18 meses: Refuerzo con la vacuna cuádruple.

Refuerzo con la vacuna cuádruple. A los 5 años: Refuerzo con la triple bacteriana celular.

Refuerzo con la triple bacteriana celular. Al ingreso escolar: Refuerzo con la triple bacteriana.

Refuerzo con la triple bacteriana. A los 11 años: Triple bacteriana acelular.

Triple bacteriana acelular. Embarazadas: Triple bacteriana acelular a partir de la semana 20 de gestación.

Triple bacteriana acelular a partir de la semana 20 de gestación. Adultos y adolescentes: La triple bacteriana acelular se recomienda para proteger a los recién nacidos y a las personas cercanas a ellos, y también se aplica en forma de refuerzo según el esquema nacional.

El personal de salud que trabaja con menores de 13 meses debe colocarse refuerzos cada cinco años. "En el Sanatorio hicimos un relevamiento para poner a todos los integrantes del equipo al día con la vacuna contra la tos convulsa", comentó el profesional.

La enfermedad

"Es una enfermedad infecciosa aguda de la vía aérea baja y muy contagiosa. Se calcula que una persona puede contagiar a 16 si no toma recaudos", dijo Krivoy.

Es causada por la bacteria Bordetella pertussis. Evoluciona en tres fases: catarral, paroxística y de convalecencia. Puede manifestarse de diferentes formas, aunque las más graves se observan en menores de 6 meses.

"En bebés o niños ante decaimiento, tos seguida de vómito, apneas, coloración azulada en la piel, dificultad para respirar hay que consultar en forma urgente al médico. En los más chiquititos no se dan todos los síntomas necesariamente así que ante la duda, hay que actuar. En todos los sanatorios, hospitales y centros de salud públicos y privados los médicos están entrenados para sospechar la enfermedad y tomar medidas. En muchos casos, mientras se esperan los resultados de laboratorio se les comienzan a dar los antibióticos para evitar complicaciones. El tiempo es vital", destacó el profesional.