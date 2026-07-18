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Nuevo dolor de cabeza para Chacho Coudet: River perdió con Aldosivi en Copa Argentina

El Tiburón ganó 3 a 1 y se clasificó a los octavos de final. Previamente, Deportivo Riestra eliminó a San Lorenzo en Morón

18 de julio 2026 · 09:49hs
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El Millonario recién pudo achicar la diferencia cerca del cierre del partido en Salta.

Foto: X/@afa.

El Millonario recién pudo achicar la diferencia cerca del cierre del partido en Salta.

El segundo semestre comenzó con el pie izquierdo para River, ya que Aldosivi lo dejó afuera de la Copa Argentina 2026 en los 16avos de final. Luego de la derrota de este viernes, el director técnico Eduardo "Chacho" Coudet deberá enfocarse en la disputa del Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

El Tiburón ganó 3 a 1 en Salta y dio una de las sorpresas del certamen. Unas horas antes, Deportivo Riestra se cargó a otro grande del fútbol argentino y eliminó a San Lorenzo en una definición por penales.

River tuvo una primera media hora para el olvido en el estadio Padre Ernesto Martearena y se fue al vestuario con una desventaja de dos goles. De hecho, recién pudo convertir en el minuto 42 del segundo tiempo, cuando Rafael Santos Borré desvió un remate de Lautaro Pereyra en el área rival.

Aldosivi sorprendió a River en Salta

El equipo de Israel Damonte fue contundente y consiguió una victoria que pocos esperaban, ya que fue el único sin victorias en el Torneo Apertura 2026. A pesar de estos antecedentes negativos, se impuso claramente gracias a un doblete de Tomás Fernández y otro gol de Nicolás Cordero.

Con este resultado, los marplatenses enfrentarán a Independiente Rivadavia en los octavos de final. Los mendocinos son los campeones defensores y el último fin de semana vencieron a Tigre.

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La caída de River no fue la única que hizo ruido este viernes. En el primer turno de la jornada de la Copa Argentina, Deportivo Riestra igualó 1 a 1 con San Lorenzo y luego consiguió la clasificación por penales.

Matías Reali abrió el marcador para el Ciclón en el minuto 25. Durante el arranque del complemento en el estadio Francisco Urbano, Tomás González consiguió el empate. A la hora de la definición desde los 12 pasos, Ignacio Arce le atajó el tercer remate a Alejo Córdoba y su equipo ganó por 5 a 4. De esta manera, el Malevo también se metió en octavos de final y jugará con Gimnasia y Esgrima de La Plata.

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