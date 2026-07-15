Fenómeno de "El Niño": Roldán presentó un plan preventivo y las obras para minimizar el impacto de las lluvias

Las acciones no responden a una emergencia circunstancial, sino a un trabajo planificado que se desarrolla desde el inicio de la gestión en articulación con la provincia

Se anunció que el municipio reforzará los protocolos de actuación que ya se vienen aplicando en cada evento climático, mantendrá un monitoreo permanente junto al Gobierno Provincial y convocará a reuniones para coordinar acciones preventivas.

La Secretaria de Gobierno y Coordinadora General de Gabinete de la Municipalidad de Roldán, Marisabel Mendoza, encabezó este miércoles 15 una conferencia de prensa en la que presentó el plan integral de prevención que lleva adelante el municipio ante la llegada del fenómeno climático "El Niño". De acuerdo con las previsiones, el evento meteorológico podría generar precipitaciones superiores a las habituales durante el último trimestre del año.

Acompañada por el Secretario de Servicios Públicos, Sebastián Martin, y el Subsecretario de Protección Civil, Cristian Torres, Mendoza remarcó que las tareas no responden a una emergencia circunstancial, sino a un trabajo planificado que se desarrolla desde el inicio de la gestión y que se articula permanentemente con el gobierno de la provincia.

"Acá no hay improvisación. La prevención es una política que venimos ejecutando desde que asumió el intendente (Daniel) Escalante. No es un operativo armado a último momento, sino un trabajo serio y coordinado entre el municipio, la provincia y nuestros equipos de Protección Civil", sostuvo Mendoza.

En ese sentido, recordó que ayer el intendente participó en Rosario de la reunión convocada por el gobernador Maximiliano Pullaro junto a intendentes y presidentes comunales, donde se presentó el plan provincial de obras, protocolos de actuación e inversiones para enfrentar el fenómeno climático . Allí también se anunció la creación de un fondo de 10.000 millones de pesos destinado a atender emergencias.

Como parte de ese plan preventivo, el municipio ya completó la limpieza y rectificación de más de 13 kilómetros de canales estructurales, mejorando su capacidad de conducción y escurrimiento del agua.

Antes de la llegada de El Niño

Entre las principales intervenciones se destacan la limpieza y rectificación del desagüe del lago de Tierra de Sueños III, el despeje integral del canal San Sebastián entre el lago de Tierra de Sueños III y Camino de la Legua, y la recuperación del reservorio del Sector B de Tierra de Sueños, que fue completamente limpiado y reacondicionado.

Además, se ejecutaron tareas de limpieza en las principales acequias del casco urbano sobre Boulevard San Martín, Sarmiento, Tucumán, Entre Ríos, Salta, Buenos Aires y San Lorenzo. A estos trabajos se le suman tareas de limpieza y Zanjeo en canal Carlos Gardel, calles JJ. Valle, Larrea, Alberdi, mitre, Peñaloza.

A estas acciones se suman más de 15 kilómetros de zanjeo en sectores de Tierra de Sueños III, junto con tareas permanentes de limpieza de desagües estructurales y cordones cuneta en distintos barrios, con el objetivo de favorecer el drenaje del agua y reducir el riesgo de anegamientos.

El secretario de Servicios Públicos fue claro respecto de las limitaciones que impone la geografía de algunos sectores de la ciudad.

Zonas críticas que pueden sufrir más el fenómeno

"Somos honestos con los vecinos. Hay zonas que, por su naturaleza, son críticas. Nosotros trabajamos para mitigar el impacto, mejorar el escurrimiento y estar preparados, pero no vamos a prometer soluciones mágicas donde la geografía impone sus condiciones" Sebastián Martin.

Durante la conferencia, se anunció que el municipio reforzará los protocolos de actuación que ya se vienen aplicando en cada evento climático, mantendrá un monitoreo permanente junto al Gobierno Provincial y convocará a reuniones para coordinar acciones preventivas.

Asimismo, solicitó la colaboración de la comunidad para mantener limpios los desagües y evitar la acumulación de residuos que obstruyan el escurrimiento del agua.

"Estamos tan preocupados como los vecinos, pero con una diferencia, tenemos los equipos preparados, el equipamiento disponible y un plan de trabajo en marcha. Todo lo que hicimos en este último tiempo no fue para una foto, sino para que el agua tenga vías de salida y Roldán esté mejor preparada frente a este tipo de fenómenos", concluyó Mendoza.

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