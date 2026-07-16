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Tragedia en Cabín 9: un niño de 10 años murió por una descarga eléctrica en su casa

Ciro L. vivía cerca del límite de Pérez y Rosario. El fallecimiento se confirmó a la noche en el Heca

16 de julio 2026 · 07:39hs
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El nene fue atendido en el Heca este miércoles a última hora.

Foto: Héctor Rio / La Capital

El nene fue atendido en el Heca este miércoles a última hora.

La Policía de Santa Fe reportó este miércoles la muerte de un niño de 10 años que recibió una descarga eléctrica. De acuerdo a a la versión preliminar, el episodio ocurrió en Cabín 9 y fue la única persona lesionada como consecuencia del shock ocurrido a la noche.

Fuentes oficiales confirmaron que Ciro L. falleció en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Los primeros reportes indican que se descompensó mientras estaba en su casa, cerca del límite de Rosario y Pérez.

El nene no tenía signos vitales cuando lo atendieron en el nosocomio municipal. Los médicos intentaron reanimarlo de inmediato, pero finalmente declararon el deceso poco antes de la medianoche.

Shock eléctrico y tragedia en Cabín 9

De acuerdo a la denuncia, el niño se electrocutó este miércoles en una casa ubicada sobre Los Chingolos al 200, a metros de la avenida de Las Palmeras. Ante esta situación, su madre decidió llevarlo al Heca en busca de asistencia.

Magalí C. llegó al efector rosarino alrededor de las 22.30. En ese momento, el personal de guardia inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para tratar a su hijo.

>> Leer más: Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses

El trabajo de los médicos del hospital no bastó para salvar al paciente. Una hora después del ingreso, los médicos confirmaron la muerte del niño por la descarga eléctrica.

La policía recibió aviso sobre el fallecimiento a las 23.30. En el marco de la investigación, el personal de la subcomisaría 18ª de Pérez fue notificado para continuar con la investigación del caso.

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