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Buscan a una adolescente santafesina que desapareció hace seis meses de su hogar

La denuncia ingresó recién esta semana. La joven es de Santa Clara de Buena Vista, pero fue vista por última vez en Navidad en Gálvez. Los detalles

16 de julio 2026 · 11:22hs
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Paulina de 17 años

Paulina de 17 años, fue vista por última vez en diciembre en Gálvez

Buscan a una adolescente santafesina que fue vista por última vez hace seis meses. Se trata de Paulina Tatiana Bruno Albera, de 17 años. La Secretaría de Derechos Humanos solicita ayuda para encontrarla y pide cualquier información sobre ella.

La joven es oriunda de Santa Clara de Buena Vista, una comuna del departamento Las Colonias ubicada a 75 km de la capital provincial. Fue vista por última vez en Gálvez, departamento San Jerónimo, el 25 de diciembre de 2025.

Según consta en la denuncia, Paulina tiene tez trigueña, ojos color marrones, contextura delgada, mide un metro y medio, tiene cabellos cortos rojizos. Posee un arito en el lado izquierdo del labio y otro en la nariz. Se presume que podría tener un tatuaje en el cuello realizado luego de la última vez que la vieron.

Leer más. Búsquedas de paradero en Rosario: diez denuncias diarias y 500 casos activos de personas perdidas

Búsqueda en marcha

En la búsqueda de Paulina interviene la Comisaría 2da. de la Unidad Regional XV de la Policía de la Provincia y la Fiscalía Regional N°1 a cargo deJulio Lema.

Se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a dar con su paradero. Ante cualquier dato la ciudadnía puede contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos en calle Mendoza 3443 de la ciudad de Santa Fe, o calle Santa Fe 1950 - 1° Piso (ala Dorrego) de la ciudad de Rosario; al correo electrónico [email protected] y/o [email protected]; a los teléfonos 3425357756 / 0800-5553348; o llamar al 911.

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