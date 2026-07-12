Ante la amenza del Súper Niño realizan limpieza preventiva de canales rurales en el sur provincial

Ante los pronósticos que advierten sobre la posible llegada de un fenómeno climático de mayor intensidad, conocido como “Súper Niño” , el gobierno de Santa Fe continúa ejecutando un amplio plan de limpieza y mantenimiento de canales en el departamento General López . La senadora provincial Leticia Di Gregorio destacó estas tareas preventivas, que buscan optimizar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo hídrico en toda la región.

La legisladora remarcó que este trabajo forma parte de una política sostenida, a través del Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Recursos Hídricos. En ese marco, señaló que la limpieza complementa las grandes obras de infraestructura hídrica que la provincia viene ejecutando, como la construcción de defensas, nuevos canales, estaciones de bombe o y otras intervenciones estratégicas que fortalecen la capacidad de respuesta ante eventos climáticos.

“Estas son obras que muchas veces pasan desapercibidas porque se desarrollan en zonas rurales, pero son fundamentales. Un canal limpio permite que todo el sistema funcione correctamente y reduce el impacto que pueden generar las lluvias intensas sobre las localidades y el sector productivo”, sostuvo Di Gregorio.

Desde el inicio de la actual gestión provincial ya se limpiaron más de 147 kilómetros de canales en los distritos de Christophersen, La Chispa, Murphy, Elortondo, Venado Tuerto, Wheelwright, Hughes, Sancti Spiritu, Diego de Alvear, Carreras, Rufino, Melincué, Villa Cañás, San Eduardo, Cañada del Ucle, María Teresa, Firmat, San Gregorio y Lazzarino, alcanzando prácticamente a todo el departamento General López.

Actualmente, las máquinas trabajan sobre el canal norte de desagüe pluvial de Elortondo, donde se intervienen 8.000 metros para optimizar el escurrimiento del agua. Finalizada esa tarea, está previsto que los equipos continúen con nuevos frentes de trabajo en Hughes y Wheelwright, mientras las tareas avanzan de manera sostenida en distintos puntos de la región.

Nueva maquinaria

En ese marco, el gobernador Maximiliano Pullaro, junto al ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico y el secretario de Recursos Hídricos Nicolás Mijich, presentaron la nueva maquinaria que se incorpora al parque vial de la Provincia para reforzar las tareas de mantenimiento de canales y obras hídricas. Se trata de cuatro excavadoras de brazo corto de 9 metros, dos excavadoras de brazo largo —una de 15 y otra de 18 metros—, un topador y un camión especialmente equipado para el traslado de los equipos, una inversión que permitirá ampliar la capacidad operativa y agilizar las intervenciones en todo el territorio santafesino.

“Venimos llevando adelante una planificación que combina grandes obras de infraestructura con el mantenimiento permanente de los canales. Esa es la manera de estar mejor preparados frente a los eventos climáticos y de proteger a nuestros vecinos, a la producción y a cada localidad del departamento General López. Seguimos trabajando para que estas tareas no se detengan”, concluyó.

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