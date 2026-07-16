Se cayó por la escalera mientras jugaba Argentina y la internaron en estado crítico

Una joven fue hospitalizada en Granadero Baigorria después de un asado junto a su familia para ver el partido con Inglaterra en el Mundial 2026

La muchacha fue trasladada al Hospital Eva Perón desde la calle 12 al 2300.

Una joven de 22 años permanecía internada en estado crítico este jueves tras una caída por la escalera de una casa de Granadero Baigorria . La Policía de Santa Fe confirmó que su familia estaba viendo el partido de Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 cuando advirtieron lo sucedido y la llevaron al hospital.

El episodio trascendió a la noche, en medio de los festejos por la clasificación de la selección argentina a la final con España. Por entonces, Daiana V. se encontraba internada con asistencia respiratoria mecánica y un pronóstico reservado en cuanto a su evolución.

Según el primer reporte oficial, la paciente fue trasladada desde una casa ubicada en la calle 12 al 2300 , en la zona norte de la ciudad vecina a Rosario. Más tarde, el jefe del área de terapia intensiva del Hospital Eva Perón advirtió que su vida corría riesgo a partir del diagnóstico.

La policía comenzó a investigar el incidente alrededor de las 20.30, cuando fueron al nosocomio a entrevistar a los padres de la joven. De acuerdo a su testimonio, la familia estaba bebiendo alcohol mientras compartían un asado y miraban el partido de Argentina e Inglaterra en Estados Unidos.

Cuando terminó el primer tiempo, Daiana V. subió a la planta alta del mismo domicilio, donde tiene su casa. En ese momento se desplomó en la escalera del inmueble.

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Luego de la caída en la vivienda, la muchacha fue trasladada hasta el nosocomio provincial a bordo de un auto particular. Más tarde, las autoridades recibieron un diagnóstico grave, ya que no podía respirar por sus propios medios.

Durante la evaluación, los médicos corroboraron que la paciente había ingerido alcohol. Mientras tanto, el personal de la comisaría 24ª quedó a cargo de las primeras medidas para esclarecer lo ocurrido previamente.