Alerta de tránsito en el Gran Rosario: piden evitar rutas portuarias ante la llegada de camiones

Si bien ya hay diferentes obras proyectadas para mejorar la circulación en el departamento San Lorenzo, la infraestructura actual no da abasto en un escenario marcado por la baja temporal de las retenciones a las exportaciones y el buen rendimiento de las siembras. Según el relevamiento de las autoridades, el día anterior ingresaron 12.000 vehículos de carga a la región de las terminales.

Torres enfatizó que uno de los objetivos principales del gobierno santafesino es prevenir siniestros viales vinculados a la gran cantidad de vehículos de carga . Pero ese no es el único problema en el radar: "Estamos tratando de administrar el desorden que se produce en esta época para que, dentro de todo, sigamos sin hechos de robos y que los vecinos de la zona puedan continuar con su vida normal dentro de lo posible".

"Hoy tenemos lo que tenemos, no hay caminos alternativos para que los camiones lleguen a las terminales portuarias sin compartir las rutas con los particulares", reconoció el funcionario. Ante esta situación propuso que los automovilistas no utilicen esos corredores en momentos pico y aconsejó salir con tiempo cuando no quede otra alternativa.

El secretario provincial aseguró que las autoridades tienen "mucha presencia arriba de las rutas con puestos fijos y móviles" para garantizar los controles de tránsito. No obstante, agregó: "Obviamente, le pedimos a la gente que sea muy prudente y tenga mucho cuidado".

Por otro lado, Torres se mostró optimista en cuanto a los resultados del plan de obras viales en el Gran Rosario para ampliar la red caminera a mediano plazo. Entre ellas mencionó el tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, el Camino de la Cremería y el Desvío de Giardino, un proyecto pensado para aliviar a la población de Villa La Ribera y otras localidades vecinas.

Accesos sin cambios en 60 años

El secretario de la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), Claudio Enri, indicó que los caminos a las terminales están hechos pedazos debido a la falta de inversión de décadas. "Somos el polo productivo más grande de Argentina y tenemos los mismos accesos hace 50 o 60 años", se quejó.

Además del problema principal, el representante de los choferes se refirió al desarrollo habitacional del cordón industrial. A partir de la construcción de viviendas de empleados de las empresas portuarias, puntualizó: "Donde antes teníamos campo y ruta libre para llegar a los puertos, ahora tenemos que pasar por un pueblo".

Enri estimó que la descarga de un transporte de granos demanda entre 5 y 6 horas en el Gran Rosario. Sin embargo, el viaje se vuelve mucho más largo y complicado debido a las demoras de tránsito. "El tema es la entrada. No tenemos helicópteros, tenemos camiones", concluyó.