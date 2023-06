Alcorta conmemora su Grito y recuerda las luchas agrarias

Pero este crecimiento no tenía su correlato para los que trabajaban la tierra, cuya situación no mejoraba. Impedidos de cultivar adecuadamente, no podían comprar y vender cuando les fuera ventajoso, trillar o desgranar cuando lo considerasen oportuno ni utilizar el transporte que más le convenía. Su situación era asfixiante. En 1911 se perdió la cosecha de maíz, y los productores quedaron endeudados. Todo era pérdida. Los contratos leoninos que se firmaban imponían, entre otras desventajas, rentas que resultaban impagables y la obligación de comprar herramientas e insumos a quien el terrateniente mandare, e imponían al colono las responsabilidades de una mala cosecha. No alcanzaba lo obtenido de la producción para salvar los gastos.