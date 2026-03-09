La Capital | La Región | Daniel Escalante

Daniel Escalante denunció en la Justicia la existencia de 32 puntos de venta de drogas en Roldán

El intendente de Roldán junto a la secretaria de Gobierno y coordinadora general de Gabinete, Marisabel Mendoza, se presentó ante el MPA para formalizar el trámite

9 de marzo 2026 · 15:55hs
“Estamos convencidos de que la única manera de enfrentar estos problemas es trabajando de manera articulada entre los distintos niveles del Estado”, afirmó el intendente, Daniel Escalante..  
El intendente de Roldán, Daniel Escalante, junto a la secretaria de Gobierno y coordinadora general de Gabinete, Marisabel Mendoza, se presentaron este lunes 9 en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para realizar una denuncia formal por la “presunta existencia” de 32 puntos de venta de drogas en distintos sectores de la ciudad.

La presentación fue recibida por el fiscal Franco Carbone y se enmarca en una serie de acciones que el mandatario local había comprometido antes de asumir su cargo, con el objetivo de colaborar con la Justicia en la lucha contra el narcomenudeo.

Comercialización de drogas

Desde el municipio indicaron que "no se trata de una iniciativa aislada, ya que en otras oportunidades también se realizaron presentaciones ante el organismo judicial cuando se detectaron situaciones que podrían estar vinculadas a la comercialización de estupefacientes".

Roldán-escalante1

“Desde antes de asumir nos comprometimos a no mirar para otro lado y denunciar cada situación que llegue a nuestro conocimiento”, expresó Escalante tras la presentación. “Sabemos que la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo requiere del trabajo conjunto entre el Estado y la Justicia”, agregó.

Colaboración entre Roldán y la provincia

Cabe recordar que días atrás Escalante y Mendoza mantuvieron una reunión de trabajo con Mauricio Maroevich, subdirector de Investigación Criminal de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre el municipio y las áreas provinciales dedicadas a la investigación del delito, quien también hoy participo del encuentro en el MPA.

“Estamos convencidos de que la única manera de enfrentar estos problemas es trabajando de manera articulada entre los distintos niveles del Estado”, afirmó el intendente.

A lo largo de los más de cuatro años, las diferentes denuncias tuvieron en muchos casos señales positivas, como lo sucedido la semana pasada cuando luego de tres allanamientos realizados en las ciudades de Rosario, Ibarlucea y Roldán permitieron la detención de tres personas y el secuestro de un arsenal que se encontraba oculto bajo tierra en barriles, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Los operativos fueron llevados adelante por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) junto con las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), en el marco de una investigación del Ministerio Público de la Acusación.

>>Leer más: Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

Noticias relacionadas
La movilidad metropolitana no puede resolverse solamente con más autos y más rutas. Requiere una mirada estratégica que articule a los distintos niveles del Estado —nación, provincia y gobiernos locales— para construir un sistema integrado que vuelva a poner al tren en el centro de la movilidad regional. 

La metrópolis y la urgencia de volver a pensar en el tren

La apertura de sesiones dejó así inaugurado un año que se proyecta como decisivo para continuar construyendo una ciudad que, en palabras del intendente, se distingue por producir, innovar y planificar cuál es la ciudad que se pretende y cómo se insertará en el contexto regional.

Alvear abrió por primera vez sus sesiones ordinarias legislativas

Las compactaciones forman parte de un programa que ya supera los 25.000 vehículos procesados en la actual gestión, con 46 operativos realizados en distintos departamentos de la provincia. 

Compactan en Oliveros motos y autos de corralones y comisarías de 12 distritos

Durante la recorrida, Ciancio destacó que la intervención forma parte de una planificación para fortalecer la capacidad de respuesta del hospital.

Refuncionalizan el Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo

