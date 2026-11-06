Adrián Abonizio llega este domingo a Roldán con su laboratorio de canciones El referente de la Trova Rosarina compartirá herramientas de composición en un encuentro gratuito y abierto, tanto para músicos con experiencia como para quienes nunca escribieron una canción 6 de noviembre 2026 · 15:49hs

Adrián Abonizio recomendó a quienes asistan que lleven un cuaderno o elementos para tomar apuntes y participar de la experiencia.

Este domingo 8 de noviembre, a las 14, la Casa de la Cultura de Roldán será sede del Laboratorio de Canciones, el ciclo de encuentros que el cantautor rosarino Adrián Abonizio comenzó a recorrer por la provincia, con el impulso del Ministerio de Cultura de Santa Fe.

La propuesta es un espacio de creación colectiva abierto a la comunidad, pensado tanto para músicos con formación previa como para personas sin ninguna experiencia en la composición. Durante el encuentro, Abonizio compartirá herramientas para escribir letras y música, y compondrá en vivo junto a los participantes, con el objetivo de que el taller deje como resultado, al menos, una canción generada entre todos.

El laboratorio de Adrián Abonizio Autor de obras emblemáticas del repertorio popular argentino, como «El Témpano», «Dios y el Diablo en el taller» y «Mirta, de regreso», referente de la Trova Rosarina y ganador del Premio Gardel por su disco «Tangolpeando», Abonizio entiende la creación como un experimento. "Todo arte es un experimento, y como todo experimento uno confía que puede salir bien, pero no por eso hay que quedarse con el primer resultado", explicó el cantautor.

Además, recomendó a quienes asistan que lleven un cuaderno o elementos para tomar apuntes y participar de la experiencia. Según detalló, la idea es que en cada lugar que visita quede una canción que identifique a quienes estuvieron presentes, ya sea por el paisaje, la cultura, una anécdota o la historia del lugar.