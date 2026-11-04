Fiesta de Colectividades: precios, horarios, shows y todo lo que hay que saber antes de ir

La 42ª edición comienza este viernes 6 de noviembre en el Parque Nacional a la Bandera y se extenderá durante diez noches, con 56 colectividades participantes.

Rosario se prepara para vivir una nueva edición del Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades , que del viernes 6 al domingo 15 de noviembre volverá a reunir a miles de rosarinos en el Parque Nacional a la Bandera. Durante diez noches, la ciudad celebrará su diversidad cultural con propuestas gastronómicas, danzas, música y tradiciones de diferentes países y regiones del mundo.

Organizada por la Municipalidad de Rosario, el Ente Turístico Rosario (ETUR) y la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario, la 42° edición contará con la participación de 56 colectividades, de las cuales 49 tendrán presencia con stands y propuestas artísticas, mientras que otras 7 participarán con espectáculos sobre el escenario.

Desde su primera edición en 1985, la fiesta se consolidó como uno de los acontecimientos más representativos de la identidad rosarina, poniendo en valor el aporte de las comunidades inmigrantes a la historia y el desarrollo de la ciudad.

Este año, además de las tradicionales propuestas culturales y gastronómicas, habrá una programación especial de espectáculos musicales, nuevos servicios para el público y una reorganización de los accesos al predio.

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Días y horarios

La fiesta abrirá todos los días a partir de las 19, con los siguientes horarios de cierre:

Domingos a jueves:

►Cierre de cajas: 00:00

►Cierre de stands: 00:30

Viernes, sábados y víspera de feriado:

►Cierre de cajas: 01:00

►Cierre de stands: 01:30

Ingresos y distribución del predio

Este año, el predio contará con un acceso principal con doble pórtico ubicado frente al mástil del Monumento Nacional a la Bandera. Además, se mantendrán los dos ingresos secundarios, situados en los extremos norte y sur.

El escenario principal conservará su orientación hacia el río Paraná, aunque estará desplazado levemente hacia el sector del Cenotafio a los Caídos en Malvinas.

Para facilitar los recorridos, el público podrá consultar el mapa interactivo de Colectividades 2026, con la ubicación de los distintos sectores del predio.

MuniBot, tu guía para recorrer Colectividades

Quienes quieran conocer las propuestas gastronómicas, consultar la programación de los espectáculos o saber cómo llegar y regresar a sus hogares podrán hacerlo a través de MuniBot, el asistente virtual de la Municipalidad de Rosario.

La herramienta permitirá obtener información sobre la fiesta, los horarios, las actividades y los servicios disponibles, de acuerdo con las preferencias de cada visitante. Munibot utiliza IA para generar conversaciones fáciles y dinámicas para que con una simple interacción puedas obtener toda la información del evento.

Para realizar consultas, se puede escribir por WhatsApp al 341 5440147.

Cómo llegar y cómo volver a casa

Durante los diez días de celebración se implementará un operativo especial de movilidad para facilitar el acceso y la salida del público.

Quienes opten por el transporte urbano de pasajeros contarán con dos sectores de paradas de colectivos: uno sobre avenida Belgrano y otro sobre avenida Libertad. El horario de funcionamiento será:

►Domingo a jueves, de 20:00 a 01:00

►Viernes y sábados, de 20:00 a 02:00

►Domingo 8 de noviembre, de 20:00 a 02:00

También habrá una estación del sistema de bicicletas públicas Mi Bici Tu Bici, bicicleteros para quienes se acerquen con sus propias bicicletas y una parada de taxis sobre calle Córdoba.

Toda la información sobre recorridos, paradas especiales, refuerzos del transporte y alternativas para llegar y regresar de la fiesta se podrá consultar en Movilidad en Colectividades.

Estacionamiento

Para quienes asistan en vehículos particulares, se dispondrán dos zonas de estacionamiento sobre Avenida Belgrano.

►Sector sur: desde Canal 5 hasta avenida Pellegrini.

►Sector norte: desde calle Buenos Aires hasta la ex Aduana.

El estacionamiento tendrá un bono contribución de $6.000, destinado a colaborar con la Cooperadora del Hospital Alberdi.

Qué comer en Colectividades

La gastronomía es una de las grandes protagonistas del encuentro, con platos típicos, recetas tradicionales, preparaciones dulces y saladas y bebidas representativas de diferentes culturas.

Las colectividades participantes ofrecerán especialidades de distintas regiones del mundo, invitando al público a descubrir sabores y tradiciones a través de sus propuestas culinarias.

Para planificar el recorrido gastronómico y conocer las opciones disponibles en cada stand, se podrá consultar el apartado Qué comer en Colectividades en la web municipal, o realizar consultas a MuniBot. En rosario.gob.ar también está disponible una Ruta de sabores con propuestas curadas con entrada, plato principal, postre y bebida para tener una experiencia única.

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Opciones vegetarianas, veganas y sin TACC

La fiesta contará con un puesto especial de alimentos saludables, vegetarianos, veganos y sin TACC, ubicado en el sector central del predio, detrás del puesto de información.

Además, diferentes colectividades ofrecerán alternativas para quienes prefieran estas opciones alimentarias. La información sobre los menús estará disponible en rosario.gob.ar/colectividades y a través de MuniBot.

Algunos precios generales de bebidas

La organización estableció los siguientes precios generales para las bebidas durante la fiesta: en la opción sin alcohol, la gaseosa de 500 cc, el agua saborizada de 500 cc y el agua mineral de 500 cc costarán $3.500, mientras que la gaseosa de 1,5 litros saldrá $9.000.

En cuanto a las cervezas, la Quilmes de 473 cc (lager, stout, IPA o sin alcohol), la Michelob Ultra de 473 cc y la Stella Artois 0.0 de 473 cc tendrán un valor de $5.000, la Stella Pure Gold de 473 cc costará $7.000, el Chopp Stella de 500 ml saldrá $8.000 y el Chopp Patagonia de 500 ml estará $9.000.

Además, este año se instalarán bebederos para que los visitantes puedan acceder a agua durante su recorrido, a la par que habrá un puesto de hidratación dentro del predio.

Espectáculos y programación del escenario principal

La música y las danzas tradicionales volverán a ocupar un lugar central en la programación de Colectividades, con presentaciones artísticas que permitirán conocer las expresiones culturales de las comunidades participantes.

Como novedad, este año se concretó una grilla especial de espectáculos musicales que se sumarán a las tradicionales danzas de las colectividades.

Entre las y los artistas y grupos que formarán parte de la programación se encuentran Los Lirios, Abril Borga, Infiel, Franco Luciani y grupo + Delegación Santa Fe Festival de Malambo, Sofía Gazzaniga, Amapola, The Piratas y Los Palmae.

La agenda incluirá, a su vez, actividades especiales, entre ellas el acto inaugural junto al show de apertura y la presentación de postulantes a embajadoras y embajadores culturales el viernes 6, la elección de los nuevos representantes el domingo 8, y un espectáculo por el Día de la Tradición previsto para el martes 10 de noviembre.

La programación completa, con los días y horarios de cada presentación, podrá consultarse en la agenda oficial de Colectividades 2026.

El Stand Argentino, con música, danzas y gastronomía

Argentina volverá a contar con un espacio propio dentro del predio, con una propuesta destinada a celebrar las tradiciones y expresiones culturales de nuestro país.

El Stand Argentino ofrecerá una programación especial de música y danzas, junto con propuestas gastronómicas que pondrán en valor los sabores y las costumbres nacionales. De esta manera, el espacio se sumará al recorrido cultural de la fiesta con actividades que permitirán disfrutar de distintas expresiones de la identidad argentina.

Elección de embajadores culturales 2026

Una de las actividades destacadas será la elección de Embajadora/es Culturales de Colectividades, prevista para el domingo 8 de noviembre.

Desde 2017, la tradicional elección de reina fue reemplazada por esta propuesta, que busca promover una representación más inclusiva y poner en valor el conocimiento, el compromiso y la participación de las nuevas generaciones en las instituciones que representan.

Este año participarán 19 parejas de postulantes, que buscarán convertirse en representantes culturales de la fiesta. Las biografías e historias de quienes participan se pueden conocer en Embajadora/es 2026.

Puestos de información y vasos reutilizables

El predio contará con un puesto de información ubicado frente al ingreso principal, entre el escenario y el patio de comidas.

Allí, las y los visitantes podrán realizar consultas sobre el funcionamiento de la fiesta, la ubicación de los stands y los servicios disponibles.

En ese espacio también se comercializarán vasos reutilizables a un valor de $2.000, como parte de las acciones orientadas a reducir la generación de residuos y promover prácticas sustentables durante el evento.

Una fiesta con compromiso ambiental

Como parte de los preparativos de esta edición, la Municipalidad desarrolló distintas capacitaciones destinadas a las personas responsables de los stands, con especial atención a la higiene, la seguridad, la gestión de residuos y la prevención ante contingencias climáticas.

Asimismo, durante el encuentro se promoverá la separación de residuos reciclables y no reciclables, la recuperación de aceite utilizado en los puestos gastronómicos y el uso de vasos reutilizables.

En este sentido, quienes compren una bebida y muestren el vaso en el stand de la Secretaría de Ambiente (carpa de la Municipalidad), podrán retirar plantines, bolsas de verduras o posapavas, en el horario de 19 a 22 o hasta agotar stock. Además, cada colectividad ofrecerá sus propios vasos con precios diferenciados para fomentar su reutilización.

En sintonía, al subir una historia arrobando a @ambienteyep participarán por un jardín vertical y una compostera.

Estas medidas buscan fortalecer el cuidado del espacio público y fomentar prácticas sustentables en uno de los acontecimientos de mayor convocatoria de la ciudad.

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Accesibilidad y asistencia a personas con movilidad reducida

Con el objetivo de facilitar la participación de todas las personas, la fiesta contará con distintos servicios de accesibilidad. El puesto de asistencia a personas con movilidad reducida estará ubicado a la derecha del ingreso principal, junto al corredor turístico.

Allí se ofrecerá un servicio gratuito de préstamo de sillas de ruedas para utilizar dentro del predio. Para acceder, será necesario dejar el DNI o carnet de conducir de la persona que utilizará la silla, que se devolverá al finalizar el préstamo.

El servicio funcionará desde las 19 hasta media hora antes del cierre de la fiesta.

Además, en la Zona 1 habrá un sendero de cemento para facilitar la circulación, todas las zonas de baños contarán con espacios accesibles y el escenario principal dispondrá de interpretación en Lengua de Señas Argentina durante el evento.

Qué hacer ante la pérdida de una niño

La organización dispondrá de un protocolo especial de asistencia para casos de extravío de niñas y niños. En caso de encontrar a alguien que se haya separado de su familia, o si una persona adulta pierde de vista a una o un menor a su cargo, deberá acercarse de inmediato al acceso del escenario principal. Desde allí, el personal de la organización dará aviso a la/os locutora/es y notificará a los equipos de control y de Protección Civil para activar el procedimiento correspondiente.

Como medida preventiva, este año volverá a habilitarse un sistema de pulseras de identificación para las y los más pequeños. Las familias podrán solicitar estas pulseras y completar en ellas el nombre de la niña o niño y un teléfono de contacto de la persona adulta responsable, para facilitar la comunicación ante un eventual extravío. Estarán disponibles en el puesto de información frente al escenario principal y a través de las voluntarias y voluntarios que recorren el predio.

Objetos perdidos

Quienes encuentren algún objeto extraviado podrán entregarlo en los puestos de información ubicados frente al escenario principal. Del mismo modo, las personas que hayan perdido alguna pertenencia podrán acercarse a esos espacios para consultar si fue recuperada. También estará habilitado el contacto por WhatsApp al 341 5795884.

Estación Rosario 300: un viaje inmersivo por la historia de la ciudad

Durante Colectividades también se podrá disfrutar de Estación Rosario 300, una experiencia inmersiva que propone recorrer los momentos más emblemáticos de los trescientos años de historia rosarina.

A través de un viaje multisensorial de 25 minutos, la propuesta combina imágenes, sonidos, luces, vibraciones y efectos 4D, como aromas, viento y agua, para recrear distintos momentos de la transformación de Rosario, desde sus orígenes como puerto ribereño hasta su desarrollo como ciudad.

Durante los días de la fiesta, funcionará en los siguientes horarios:

►Viernes y sábados de 19:00 a 00:00

►Domingos a jueves de 19:00 a 23:00

La información sobre entradas y modalidades de acceso se dará a conocer a través de los canales oficiales. Más información en Estación Rosario 300.

Mercado de Frutos Culturales

Del 6 al 15 de noviembre, el Mercado de Frutos Culturales se suma a la celebración en los galpones 15 y 17, ubicados frente al Monumento Nacional a la Bandera. Este espacio ofrecerá lo mejor del diseño local, junto con una exposición especial y talleres dedicados a cartas de inmigrantes. Abrirá sus puertas de 19 a 23 h durante los días del 6 al 9 y del 12 al 15 de noviembre para invitar al público a disfrutar de la cultura e historia rosarina.

Toda la información en un solo lugar

Para conocer las novedades, consultar el mapa, recorrer las propuestas gastronómicas y acceder a la programación actualizada, se puede ingresar a rosario.gob.ar/colectividades.

También se podrá consultar a MuniBot por WhatsApp al 341 5440147, para organizar la visita y disfrutar de una nueva edición de la fiesta más representativa de la diversidad cultural de Rosario.