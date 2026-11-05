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El Instituto de Formación de Árbitros Deportivos de Venado Tuerto celebró su décimo aniversario

Durante los festejos, la senadora provincial Leticia Di Gregorio mencionó que este tipo de entidades "merecen todo el respaldo"

5 de noviembre 2026 · 12:10hs
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Durante el encuentro

Durante el encuentro, celebrado en la Sala II del Centro Cultural Municipal, la legisladora entregó una Declaratoria de Interés de la Cámara de Senadores de Santa Fe en reconocimiento a la trayectoria de la entidad.
El Instituto de Formación de Árbitros Deportivos de Venado Tuerto celebró su décimo aniversario

El Instituto de Formación de Árbitros Deportivos de Venado Tuerto celebró su décimo aniversario

El Instituto de Formación de Árbitros Deportivos de Venado Tuerto celebró su décimo aniversario

El martes último se realizó en Venado Tuerto la celebración por los 10 años del Instituto de Formación de Árbitros Deportivos (Ifad), institución a cargo de Julia Villalba, dedicada a la capacitación y formación en el ámbito deportivo. De los festejos participó la senadora provincial Leticia Di Gregorio, junto al intendente Leonel Chiarella.

Durante el encuentro, celebrado en la Sala II del Centro Cultural Municipal, la legisladora entregó una Declaratoria de Interés de la Cámara de Senadores de Santa Fe en reconocimiento a la trayectoria de la entidad.

En la oportunidad, Di Gregorio felicitó a Julia Villalba y a quienes forman parte del Ifad por el camino recorrido durante estos diez años, el crecimiento institucional y el trabajo sostenido para generar oportunidades de formación vinculadas al arbitraje deportivo.

Aniversario y personería jurídica

La senadora también hizo entrega del certificado de subsistencia de la personería jurídica, documentación que acredita la vigencia institucional de la entidad y constituye una herramienta importante para continuar desarrollando sus actividades y proyectos.

Di Gregorio recordó que viene acompañando al Ifad en distintas iniciativas y remarcó la importancia de respaldar a las instituciones que trabajan en la capacitación, la profesionalización y el desarrollo del deporte en Venado Tuerto y la región.

“Quiero felicitar a Julia y a todo el equipo del IFAD por estos diez años de trabajo, por todo lo que han crecido y por cada proyecto que pudieron concretar. Es una alegría poder acompañarlos, reconocer este recorrido y seguir estando cerca de las instituciones que generan oportunidades a través del deporte”, expresó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

>>Leer más: General López suma 51 nuevas aulas a través de un programa provincial

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