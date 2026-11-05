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Newell's y otra baja para jugar en Córdoba: Cóccaro se queda afuera del equipo

El delantero leproso arrastra una molestia crónica en un pie y también será preservado al igual que el defensor Lautaro Gianetti y el volante Rodrigo Herrera

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

5 de noviembre 2026 · 21:55hs
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Matías Cóccaro será preservado y no estará presente en el partido que Newells jugará contra Instituto.

Virginia Benedetto / La Capital

Matías Cóccaro será preservado y no estará presente en el partido que Newell's jugará contra Instituto.

La última fecha se jugará no solamente dentro del campo de juego, sino también afuera, ya que tanto Instituto como Newell’s se enfrentarán mañana a las 22 conociendo los resultados de los demás partidos. Esta situación les da la posibilidad de especular hasta último momento con el equipo que presenten en el encuentro por la última fecha de la primera fase del torneo Clausura.

Como anticipó Ovación, tanto Lautaro Gianetti como Rodrigo Herrera no van a ser tenidos en cuenta, más allá de haber recibido el alta médica y haberse sumado al plantel trabajando de manera normal. El defensor se repuso de una lesión muscular, mientras que el volante lo hizo después de un traumatismo.

En esa línea, otro que se sumará a la lista de los preservados es Matías Cóccaro. El delantero arrastra una molestia crónica en un pie y, más allá que jugó gran parte de la Liga, venía llegando con lo justo desde lo físico en los últimos encuentros. Con este panorama, quien seguramente ocupará su lugar es el Juan Ignacio Ramírez, quien volverá a tener una oportuna entre los titulares.

Newell's e Instituto, con venataja

Tanto la Lepra como la Gloria tendrán la ventaja de jugar con los partidos terminados y en ese contexto podrán especular hasta la hora del encuentro sobre cual será el once en cada uno de los equipos para la 16ª fecha de la Liga. Este detalle, para nada menor, hizo replantear la lista de concentrados para el viaje a Córdoba y tomar la decisión de llevar a varios jugadores juveniles.

>>Leer más: Newell's mira los playoffs, pero no pierde de vista los promedios 2027 y necesita sumar

Kudelka tiene a Newell's ya con un pie en los octavos de final del torneo Clausura.

Kudelka tiene a Newell's ya con un pie en los octavos de final del torneo Clausura.

Uno de los casos que se evalúa con posibilidades de salir del equipo es la situación de Lucas Carrizo. El ex- Huracán está con cuatro amarillas (una en el Globo y tres en la Lepra) y una amonestación más dejaría al zaguero fuera del partido de octavos de final. Los demás casos se evaluarán de manera pormenorizada, teniendo en cuenta la situación física de cada jugador.

La sanción a Kudelka

A pesar de que el árbitro Zamora le habría pedido disculpas a Frank Kudelka por la expulsión en el cotejo ante Unión tras hablar con el línea, la decisión no se eliminó y el entrenador leproso fue sancionado con dos fechas de suspensión por el tribunal de disciplina de la AFA porque es reincidente.

La dirigencia leprosa gestiona la chance de pagar una multa (es de un millón de pesos) y que el técnico pueda estar en el banco de suplentes. Sin embargo, la condición de reincidente dificulta la gestión y, en principio, tendría que cumplir la sanción.

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