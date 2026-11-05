Cuidacoches en Rosario: el debate en el Concejo repitió las divisiones del caso Uber

La Libertad Avanza está a favor de la adhesión a la ley provincial de prohibición, pero sus representantes no quieren excepciones para grandes eventos

El proyecto sobre la prohibición de cuidacoches en Rosario empezó a tratarse en el Concejo Municipal con diferencias similares a las del debate sobre la legalización de Uber y DiDi . Tras la primera reunión, uno de los referentes oficialistas señaló este jueves: "Hay un escenario de mayoría que va a acompañar esto" .

"Este es un reclamo muy insistente de los vecinos. Hace falta una herramienta más, es el paso que hay que dar ahora para implementar la ley provincial ", dijo el edil Fabrizio Fiatti a través de LT8 . Mientras tanto, La Libertad Avanza (LLA) expresó ciertos reparos en cuanto a la iniciativa del municipio y otras fuerzas políticas como el peronismo y Ciudad Futura no quieren aprobar el mensaje de la intendencia en los términos propuestos.

Luego de la reunión conjunta de las comisiones de Obras Públicas, Gobierno y Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana, el concejal del Partido Creo se mostró convencido de que podrán alcanzar un acuerdo para implementar la nueva normativa en la ciudad. En este sentido, apuntó: " Hay un sector de la oposición que antepone razones o excusas para no resolver la cuestión de fondo , nos ha pasado en la discusión de otros temas sensibles".

La ley provincial 14.486 se promulgó hace casi un mes, luego de la aprobación definitiva en el Senado de Santa Fe. De acuerdo a esta reglamentación, el Concejo debe adherir a la reglamentación para que entre en vigencia la prohibición en Rosario . Además, esto requiere la definición de algunas cuestiones particulares en cada localidad.

En cuanto al debate que se dio en la reunión de este miércoles, Fiatti reconoció que hay diferencias en cuanto al abordaje social después de la intervención de la policía y los agentes de control municipales. Tampoco hay acuerdo pleno en cuanto a la posibilidad de dictar autorizaciones específicas para los cuidacoches en ciertos eventos masivos como el Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades.

>> Leer más: Rosario acelera la prohibición de los cuidacoches: el oficialismo presiona para aprobar la ordenanza

En esta instancia, los ediles libertarios plantearon que no apoyarán la creación de un régimen de excepción para los trapitos. Por otra parte, pidieron que se establezca con precisión el protocolo de actuación para frenar este tipo de actividades.

Los representantes del peronismo y Ciudad Futura están mucho más lejos de acompañar la iniciativa del oficialismo. En la reunión señalaron que la prohibición criminaliza la pobreza y favorece el hostigamiento. A la hora de revisar al proyecto, propusieron la creación de un programa para el desarrollo y la inclusión de las personas que están en la calle. También recordaron que la labor de los cuidacoches ya está prohibida por el artículo 300 del Código de Convivencia y pidieron que la Pastoral Social de la Iglesia católica participe en el abordaje del problema.

¿Cuántos cuidacoches hay en Rosario?

Según datos de la Municipalidad, actualmente hay 1.395 cuidacoches identificados en Rosario. La cifra se incrementó un 153 % en los últimos dos años. En 2024 había 573 personas registradas, mientras que el número total ascendió a 754 en 2025.

"Queremos que la prohibición sea la regla", indicaron desde el oficialismo respecto de la postura de los libertarios. En lo que respecta a las excepciones, Fiatti consideró que están dispuestos a permitir autorizaciones especiales para grandes eventos como los que se realizan en el parque de la Independencia.

Por otro lado, el edil rosarino destacó la necesidad de garantizar "un acompañamiento del Estado para una reconversión del proyecto de vida" de los cuidacoches. Así enfatizó que el proyecto no sólo pretende frenar esta actividad, sino abrir puertas de inclusión social y laboral.

Finalmente, el concejal del Partido Creo admitió que la adhesión a la ley provincial "difícilmente consiga una transformación de la noche a la mañana", pero cree que sirve como hoja de ruta para avanzar en ese sentido. Uno de los principales escenarios de conflicto son las canchas de fútbol. En ese caso, apuntó que la cuestión "forma parte de un eslabón más grueso, vinculado al mundo criminal".