El vuelo Madrid-Rosario cerró su primer mes con 75% de ocupación

En octubre se realizaron 18 vuelos entre ambas ciudades. Las autoridades del aeropuerto local consideran que la demanda inicial cumplió con la expectativa del desembarco de World2Fly

Después de cuatro semanas de actividad, los vuelos entre Madrid y Rosario empezaron a dar señales alentadoras entre las autoridades del gobierno de Santa Fe. Según fuentes oficiales, la ocupación de los aviones de World2Fly alcanzó un promedio del 75% en octubre , su primer mes de operaciones.

Los resultados del relevamiento de la nueva ruta directa hacia Europa corresponden al transporte de pasajeros desde la capital española. La demanda para partir desde Fisherton fue algo menor, pero cumplió con la expectativa de los directivos del aeropuerto en cuanto al debut de la aerolínea.

En octubre se realizaron 18 vuelos entre Rosario y Madrid. Los primeros servicios estuvieron cerca de cubrir la capacidad total del Airbus A350-900, que cuenta con 432 asientos. Las tarifas actuales para el viaje de ida y vuelta se ubican apenas por debajo de los 1.000 dólares sin equipaje en bodega , de acuerdo a los valores disponibles dentro del calendario de fin de año.

Voceros del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia detallaron que 4.691 personas se subieron al avión de World2Fly en el primer mes de operaciones . Los traslados desde España traccionaron la venta de pasajes en mayor porporción que en Argentina, aunque las compras de este lado del charco estuvo dentro de los parámetros establecidos para el proyecto.

En lo que respecta a la venta en Europa, World2Fly decidió promocionar Rosario como un destino ideal para alejarse del frío de la temporada actual. Dentro de esa estrategia, indican que la primavera y el verano del hemisferio sur son la mejor época del año para conocer la ciudad y el río Paraná.

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Los viajes sin escalas entre Argentina y España comenzaron el primero de octubre con la llegada del primer avión desde Madrid. Desde entonces se mantiene una frecuencia de dos servicios semanales programados para partir los martes y jueves en Fisherton.

La conexión con Europa fue la principal novedad del año dentro de la oferta del Aeropuerto Internacional Rosario (AIR). De hecho, la ciudad pasó más de 40 años sin rutas directas hacia el Viejo Continente hasta que se selló el acuerdo con la aerolínea del Grupo Iberostar.

El balance positivo de las agencias de turismo

Las ventas de pasajes en la ciudad tuvieron un cambio favorable desde que comenzaron los vuelos a Madrid. La presidenta de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (Arav), Carmen Abad, confirmó que el primer mes de operación concluyó con resultados satisfactorios y dejó atrás la parte más complicada del proyecto. "Ya pasamos esa etapa inicial en la que todavía había un poco de desconfianza o incertidumbre", explicó este jueves en La Red Rosario.

La titular de la entidad destacó que el feedback de los turistas que llegaron a España "es muy bueno" y "el servicio es súper correcto". Si bien reconoció que los primeros servicios tuvieron "demoras lógicas en un aeropuerto que está acomodando a toda la operatoria nueva", aseveró que "todos han salido en horario".

La principal representante de Arav recordó que el desembarco de World2Fly no sólo es relevante por la posibilidad de ir a Europa sin pasar por Ezeiza y Aeroparque, sino también por una oferta sin comparación en Argentina. "El vuelo que llega a Rosario es el de mayor capacidad entre los que llegan al país", apuntó. Abad explicó que el avión posee 432 asientos y todos son para clase turista, de modo que se maximiza el espacio disponible a bordo. "Ahora es nuestra responsabilidad mantenerlo", señaló como referente de las agencias locales.