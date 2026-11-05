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Alberto Fernández: "Central fue el mejor del año y algún reconocimiento se merecía"

El expresidente volvió a hablar del título que consiguió la entidad Canalla. Opinó que "lo que no suena razonable es que sea un premio no previsto"

5 de noviembre 2026 · 12:04hs
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La verdad es que su gestión es bastante mejor de lo que pensé que iba a ser”

"La verdad es que su gestión es bastante mejor de lo que pensé que iba a ser”, opinó Fernández sobre Chiqui Tapia.

El expresidente Alberto Fernández volvió a defender a Central e insistió en que el título obtenido en la Liga 2025 "fue merecido" porque el rendimiento del equipo fue mejor que el resto a lo largo de todo el campeonato. A la vez, cuestionó el pasillo de Estudiantes, donde los jugadores se pusieron de espaldas a los colegas Canallas.

Algún reconocimiento se merece Central. Pero, honestamente, fue el más merecido de todos. Fue el mejor equipo del año", declaró el exmandatario en una entrevista con "Bajo tribuna". No obstante, aclaró que "lo que no suena razonable es que sea un premio no previsto. Ahora, si es un premio así, pero tenés previsto que hay una tabla anual y el primero, el segundo y el tercero entran a la Libertadores. Además, fue el mejor equipo del año, claramente fue el de mejor rendimiento".

Fernández también dejó en claro que hubo un accionar que no fue agradable y sucedió con la actitud de los futbolistas del Pincha. "Lo que no me gustó fue el pasillo de Estudiantes, eso me pareció injusto. Estaban jugando contra el equipo que más puntos había hecho en el año", sostuvo.

>>Leer más: Estuvo en Newell's y vio jugar a Messi y Rodas, pero pegó el salto a primera en Tigre

La opinión sobre Tapia

Por otro lado, el expresidente de la Nación habló del mandamás de la AFA, Claudio Tapia, y opinó: “Nos sacó dos veces campeones de América y una vez del mundo. La verdad es que su gestión es bastante mejor de lo que pensé que iba a ser”.

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