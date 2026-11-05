Imputaron a "Ladrillo", exmiembro de Los Monos, por un ataque con bombas molotov a un complejo de fútbol 5

Gonzalo Rodríguez, detenido hace dos semanas en Berazategui, fue acusado de instigar el año pasado un atentado a un complejo deportivo de la zona sur y dos balaceras

Gonzalo Rodríguez tenía 20 años cuando fue condenado en 2018 en la histórica causa federal “Los Patrones” que juzgó al núcleo de Los Monos por tráfico de drogas. Hace dos semanas fue detenido en la ciudad bonaerense de Berazategui , luego de que su nombre apareciera en banderas mafiosas junto a integrantes de Los Menores. En una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal le imputaron la instigación de tres atentados cometidos entre septiembre y octubre del año pasado , entre ellos el ataque incendiario con bombas molotov a un complejo de fútbol 5 de la zona sur.

Según la investigación a cargo del fiscal Franco Miatello, fue Rodríguez, más conocido por su sobrenombre de “Ladrillo” , quien estuvo detrás de la planificación del atentado al complejo deportivo de bulevar Seguí y Garzón, además de una balacera a un adversario y otra a un adolescente. Tras imputarlo por los delitos de daño, intento de homicidio y abuso de arma , el juez Juan Ignacio Gasparini le dictó la prisión preventiva por el plazo legal de dos años .

“Ladrillo”, de 32 años había sido detenido el 20 de octubre durante un operativo conjunto entre la Tropa de Operaciones Especiales y la policía bonaerense en la ciudad de Berazategui. La detención se concretó a pedido del fiscal Miatello luego de que el nombre del sospechoso apareciera en una pesquisa por intimidaciones y ataques con armas.

En diciembre de 2018 había sido condenado a 6 años y medio de prisión como un “soldadito” que vendía drogas para la estructura original de Los Monos en la zona sur. Las intervenciones telefóicas determinaron que vendía para Vilma Reyna, hermana de Celestina Contreras, madre del condenado como jefe Ariel “Guille” Cantero. Las dos mujeres también fueron condenadas en esa causa.

El nombre en trapos

Aunque en el pasado perteneció a la estructura de Los Monos, en la actualidad se investiga su relación con Los Menores, la organización nacida en el barrrio 7 de Septiembre con su jefe prófugo y varios miembros presos con despliegue territorial en la ciudad. El nombre de Rodríguez apareció en los últimos meses en banderas mafiosas junto a los de miembros de Los Menores. También hay referencias que lo vinculan con la barra brava de Rosario Central.

En la audiencia imputativa realizada a dos semanas de su arresto, el fiscal lo ubicó como el instigador del ataque incendiario con bombas molotov perpetrado el 10 de septiembre del año pasado en un complejo de fútbol 5 de bulevar Seguí y Garzón, en la zona oeste. Tres meses antes se había inaugurado un emprendimiento bajo el nombre Mega 8, con cuatro canchas de césped sintético, vestuarios y buffet.

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Una mujer denunció que esa madrugada dos personas se acercaron al lugar y arrojaron bombas incendiarias. Una cayó dentro de una de las canchas y la otra impactó contra la pared del ingreso a vestuarios. Cuando efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar advirtieron que el fuego se había iniciado en el sector de vestuarios ya se había apagado, pero debieron sofocar las llamas que estaban aún encendidas sobre la superficie de césped sintético.

La investigación arrojó que Ladrillo envió bajo promesa de pago a al menos cinco personas no identificadas que acudieron al complejo. A la 1.50 arrojaron los elementos incendiarios que causaron daño en una de las canchas y en un quincho. El ataque habría sido un mensaje mafioso dirigido al entorno de Los Menores.

El auto encima

El otro episodio que le atribuyeron ocurrió días después, el 27 de septiembre, cuando según el fiscal ordenó a otras personas que respondían a sus órdenes que atentaran contra un joven con quien mantenía una enemistad previa.

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A la 1.44 de la madrugada, según el fiscal, Rodríguez cruzó a su adversario en Sabattini al 3100 e intentó atropellarlo con su Volkswagen Vento. Como no lo logró, les indicó a personas que respondían a sus órdenes que fueran a ese lugar y lo atacaran. Alrededor de las 2,20, al menos dos personas que llegaron a ese lugar en un Renault Clio efectuaron doce detonaciones de un arma 9 milímetros. Los tiros no hirieron a nadie y fueron a parar contra una casa un Volkswagen Gol Power estacionado.

Por último, le atribuyeron haber encargado un ataque del 19 de octubre de ese año a las 22.20 en el pasaje 3112 al 3100. Desde una moto Honda Wave blanca, dos atacantes realizaron al menos dos disparos 9 milímetros contra un adolescente de 16 años que sufrió una herida leve en el tobillo izquierdo.