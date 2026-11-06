Investigan un presunto plan para atentar contra Maximiliano Pullaro en Ceres

Hay dos detenidos y un arma secuestrada. Habrían contratado a un sicario para dispararle al gobernador

El miércoles pasado, en el marco de la Expo Seguridad, el gobernador Maximiliano Pullaro reveló que tuvo más de 56 amenazas desde que asumió hasta aquella semana trágica de marzo de 2024 . Si bien las intimidaciones se redujeron, continúan. De hecho, se está investigando la supuesta contratación de un sicario de otra provincia para asesinar al jefe de la Casa Gris bajo un plan orquestado durante su reciente visita a Ceres, en el norte santafesino .

El fin de semana pasado la Policía de Investigaciones (PDI) ejecutó tres allanamientos en esa ciudad del departamento de San Cristóbal. El procedimiento culminó con la aprehensión de dos personas, un empresario gastronómico, de iniciales M.A.G, y otro hombre de 66 años, de iniciales P.A.P., y el secuestro de un arma de fuego apta para el disparo .

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Emiliano Odriozola tiene a su cargo la investigación, que no parece ser una más. "Es un tema serio" , aportaron a La Capital en el gobierno provincial.

La investigación penal se desencadenó el 28 de octubre, pasadas las 5, a raíz de una llamada a la central de emergencias 911 en la que se alertó sobre puntos de venta de estupefacientes en Ceres .

Durante la comunicación, el informante también advirtió sobre un posible atentado contra Pullaro, quien había estado en esa ciudad el día anterior.

De acuerdo con los datos aportados en la denuncia, tres hombres con domicilio en Ceres habrían contratado a un sicario en la localidad de Selva, en la provincia de Santiago del Estero.

Asimismo, se señaló que un empresario gastronómico de Selva sería el encargado de trasladar al atacante y que la propiedad de otro de los implicados había sido seleccionada como el lugar desde donde se concretaría el disparo.

El denunciante se comunicó en tres oportunidades, en menos de diez minutos, para reiterar el contenido de su advertencia.

Recorrimos el norte santafesino y estuvimos en #Constanza, #Capivara, #Ñanducita y #Ceres.



En #Constanza inauguramos una nueva aula del programa Mil Aulas, recorrimos las obras de la Ruta 13 y el avance de la calzada del puente Capivara 1 sobre la Ruta 4. En #Ceres sumamos otra… pic.twitter.com/lVbcwNkFmt — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) October 28, 2026

“Sería alguien que sabía y tenía claro lo que quería hacer. Parece complicado porque le dan preventiva por el plazo de la ley, son hasta dos años”, explicaron en la Casa Gris.

Procedimiento

Los procedimientos fueron autorizados por Odriozola y se desplegaron en tres domicilios ubicados en Matheu al 900, la esquina de Echagüe y Mariano Vera y en Remedios de Escalada de San Martín al 800.

La fiscalía ordenó identificar a las seis personas mencionadas, determinar los lazos existentes entre ellas y analizar las imágenes de videovigilancia públicas y privadas para reconstruir sus movimientos desde el 26 de octubre.

También se instruyó la búsqueda del presunto sicario y la verificación de antecedentes sobre amenazas o intimidaciones previas en la zona.

Las medidas judiciales se dispusieron tras la visita oficial que el mandatario provincial realizó a Ceres el 27 de octubre para inaugurar obras.

En la vivienda de Matheu al 900 se logró la aprehensión del principal investigado, de 66 años. En el lugar, las fuerzas de seguridad secuestraron un revólver calibre 32 largo con cinco cartuchos en el tambor, el cual se encontraba en buen estado de conservación y en condiciones de disparo.