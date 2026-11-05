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Abdul El-Sayed, elegido senador por Michigan: "El odio antimusulmán fracasó"

Será el primer musulmán en el Senado norteamericano. Tras los ataques opositores en la campaña, sostuvo que no pudieron "demonizar a la gente por cómo reza"

5 de noviembre 2026 · 20:11hs
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Abdul El-Sayed, elegido senador por Michigan: El odio antimusulmán fracasó

Una mujer con el velo cubriéndole la cabeza llevó a sus dos hijas a seguir los resultados en Detroit tras el supermartes de las elecciones de medio término en Estados Unidos. “Crecí en un mundo posterior al 11 de septiembre. Soy musulmana, soy árabe. Y jamás en un millón de años pensé que veríamos lo que vimos hoy”, dijo, con los ojos llenos de lágrimas.

Abdul El-Sayed fue elegido senador por Michigan y será el primer musulmán en el Congreso norteamericano. No lo mencionó durante la campaña, pero ahora recordó el discurso de odio antimusulmán. “Intentaron demonizar a la gente por cómo reza. Y Michigan, todo Michigan, respondió. La gente no quiere eso, está harta”.

>> Leer más: Elecciones en EEUU: reacciones enfrentadas en el arco político argentino

Veinticinco años después de los atentados del 11 de septiembre y sus consecuencias, y con un aumento de la retórica antimusulmana después de la elección de Zohran Mamdani como alcalde de la ciudad de Nueva York hace un año, los ataques se intensificaron a medida que El-Sayed se convertía en el nuevo blanco principal. El presidente Donald Trump lo llamó “yihadista” que estaba “del lado de los terroristas”. Republicanos aliados de Trump en el Congreso presentaron el código religioso islámico como una amenaza para la Constitución.

La victoria de El-Sayed “representa un punto de inflexión histórico para la participación política de los musulmanes estadounidenses y una derrota histórica para la política del odio”, afirmó Nihad Awad, director ejecutivo nacional del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas.

“Extremistas antimusulmanes, grupos de presión proisraelíes e incluso el presidente de Estados Unidos usaron todas las calumnias posibles para pintar al doctor El-Sayed como un monstruo musulmán”, sostuvo, y añadió: “Nada de eso era cierto, y nada de eso funcionó. El odio antimusulmán estaba en la boleta, y fracasó”.

"Mucho más que solo su origen étnico"

Abdullah Hammoud es alcalde de Dearborn, una ciudad cerca de Detroit con una numerosa población árabe-estadounidense. “Qué bella historia estadounidense. Uno de los más brillantes y mejores de los nuestros se ganó el apoyo de la mayoría de los habitantes de Michigan que participaron en la elección de ayer. Y sin importar la dirección hacia la que rece, lo están enviando al Senado”, sostuvo.

Hammoud afirmó que la gente votó por él por su plataforma, no por su identidad. “Por fin se vieron reflejados y vieron a un candidato que les resultaba atractivo, pero tenía que ver con mucho más que solo su origen étnico o su religión. Fue, sinceramente, por las políticas y por construir una coalición con esta comunidad de una manera honesta”, indicó.

El-Sayed describió su elección como una victoria para todos aquellos “que no se ven reflejados en nuestro gobierno o a quienes les han dicho que no pertenecen por una razón u otra, no solo por cómo rezan sino por a quién aman, cómo se identifican, el color de su piel, dónde crecieron”.

Y añadió: “No me postulé para ser el primer senador musulmán. Me postulé para ser el próximo senador del estado de Michigan que de casualidad es musulmán. Pero también sé que la democracia consiste constantemente en la conversación sobre quiénes somos, quiénes queremos ser”.

“Michigan demostró lo grandes que somos. Rechazó una campaña odiosa y rencorosa que no tenía nada que decir sobre los problemas sociales que enfrentamos y solo me criticaba por el nombre que tengo o el rostro que tengo. Quiero que toda esa gente a la que le han dicho que Estados Unidos no es lo suficientemente grande para ellos reflexione sobre eso. Este país sí es lo suficientemente grande para todos nosotros”, indicó el legislador electo.

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