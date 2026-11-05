Fray Luis Beltrán: roció con nafta a su pareja e intentó prenderla fuego porque quería separarse

El hombre fue imputado por tentativa de femicidio, abuso sexual y amenazas. La hija de ambos, de 13 años, intervino para frenar el ataque y llamó al 911. La Justicia le dictó 180 días de prisión preventiva.

Un hombre fue imputado por intentar prender fuego a su pareja luego de que la mujer le manifestara su decisión de terminar una relación de 22 años. El violento episodio ocurrió en una vivienda de Fray Luis Beltrán y fue interrumpido por la propia víctima, que logró quitarle el encendedor al agresor, mientras la hija de ambos, de apenas 13 años, le rogaba que se detuviera.

Durante una audiencia realizada en los Tribunales de San Lorenzo, el fiscal Javier Paz imputó al acusado, identificado como M.F., por tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (tentativa de femicidio) . También le atribuyó abuso sexual con acceso carnal en al menos tres oportunidades y amenazas coactivas reiteradas.

Tras escuchar la acusación, el juez Carlos Gazza dispuso que el hombre permanezca en prisión preventiva durante 180 días.

Según la reconstrucción de la Fiscalía, el ataque ocurrió el pasado 1º de noviembre, alrededor de las 14.50, en la vivienda que la pareja compartía en Estado de Israel al 200, en Fray Luis Beltrán.

El episodio se desencadenó cuando la mujer se negó a compartir un almuerzo con el acusado, en medio de un conflicto por su decisión de poner fin a la relación.

De acuerdo con la imputación, el hombre ingresó a la casa con un bidón de nafta, roció a su pareja con el combustible y luego intentó prenderla fuego con un encendedor, que llegó a producir chispas. Mientras ejecutaba la agresión, también la amenazaba.

La víctima reaccionó de inmediato, se abalanzó sobre el agresor y consiguió arrebatarle el encendedor antes de que pudiera concretar el ataque.

La escena fue presenciada por la hija de ambos, de 13 años, quien entre lágrimas le suplicó a su padre que se detuviera. Fue la adolescente quien finalmente llamó al 911 para pedir ayuda.

Abusos sexuales y amenazas para impedir la separación

La investigación también comprende otros hechos de extrema gravedad. Según expuso el fiscal Paz, entre el 1º de noviembre y la mañana del día siguiente, el imputado habría abusado sexualmente de su expareja en al menos tres oportunidades, aprovechándose de la situación de sometimiento y temor que atravesaba como consecuencia de las amenazas recibidas.

Además, la Fiscalía le atribuyó haber amenazado reiteradamente a la mujer con el propósito de obligarla a continuar la relación, impedir que concretara la separación y condicionar sus decisiones.

Para la acusación, los hechos se produjeron en un contexto de violencia de género, en el que el acusado buscaba impedir que la víctima pusiera fin a una relación que había mantenido durante aproximadamente 22 años.

El hombre continuará detenido mientras avanza la investigación judicial.