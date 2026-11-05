El río Paraná superó los cuatro metros en Rosario: crecen los camalotes y advierten por la navegación

El nivel del río llegó este jueves a 4,04 metros y podría alcanzar los 4,24 el próximo martes. La vegetación flotante se acumula en la costa y complica la captación de agua potable. Prefectura recomendó extremar las precauciones y evitar la navegación nocturna.

El río Paraná superó este jueves la barrera de los cuatro metros frente a Rosario y la creciente empieza a hacerse cada vez más visible sobre la costa. Grandes manchones de camalotes avanzan con la corriente, se acumulan alrededor de los muelles y vuelven a ocupar distintos sectores de la ribera. El fenómeno, que se intensificó durante los últimos días, genera complicaciones para las embarcaciones y también representa un desafío para la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas (Assa), cuya toma de agua debe ser despejada periódicamente de la vegetación que arrastra el río.

La altura del Paraná llegó a 4,04 metros en el puerto de Rosario, de acuerdo con el registro de este jueves. El nivel todavía se encuentra por debajo de los cinco metros establecidos como umbral de alerta, pero la tendencia ascendente continuará durante los próximos días. Según las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), el río podría alcanzar los 4,24 metros el martes 10 de noviembre frente a Rosario .

La creciente ya tiene consecuencias sobre las actividades náuticas. Prefectura Naval Argentina emitió una serie de recomendaciones para quienes navegan por el Paraná , con especial énfasis en los riesgos que representan los troncos, las ramas y los camalotes que se desplazan con la corriente . Entre las principales advertencias figura evitar la navegación nocturna, cuando resulta más difícil detectar los obstáculos que flotan sobre el agua.

El incremento del caudal también modifica los canales habituales de navegación y puede dejar sumergidos elementos que normalmente permanecen visibles, como bancos de arena, piedras, espigones y sectores de los muelles. A esto se suma la posibilidad de encontrar animales silvestres desplazados desde las islas por el avance del agua.

Cuánto crecerá el río Paraná frente a Rosario

Las proyecciones del INA indican que la onda de crecida continuará desplazándose hacia el sur de Santa Fe. Después de alcanzar los 3,96 metros el lunes pasado, el Paraná llegó a 4,04 metros este jueves y podría sumar otros 20 centímetros hasta el 10 de noviembre.

Pese al aumento sostenido del caudal, los registros previstos todavía se ubican por debajo de los niveles que activan las principales referencias de emergencia en Rosario.

El nivel de alerta está fijado en cinco metros, mientras que el umbral de evacuación se encuentra en 5,25 metros. De cumplirse el pronóstico para el martes próximo, la altura del río permanecería a 76 centímetros de la primera de esas marcas.

Sin embargo, que el Paraná todavía no haya alcanzado el nivel de alerta no significa que la creciente pase inadvertida. La mayor velocidad de la corriente, el desplazamiento de vegetación y los cambios en las condiciones de navegación ya obligan a extremar las precauciones.

Los camalotes vuelven a ganar terreno en la costa rosarina

Una de las imágenes más características de las crecidas del Paraná volvió a instalarse frente a Rosario. Los camalotes forman grandes extensiones de vegetación flotante que avanzan río abajo, se concentran cerca de los muelles y pueden quedar retenidas en distintos sectores de la costa.

También suelen acumularse en las desembocaduras de los arroyos Ludueña y Saladillo, donde el movimiento del agua favorece la concentración de estos materiales.

Aunque se los identifica habitualmente como camalotes, no se trata solamente de una especie de planta acuática. Los llamados camalotales están integrados por vegetación, sedimentos y otros elementos que el río transporta desde distintos sectores de la Cuenca del Plata.

Entre las especies presentes se encuentra la Pontederia crassipes, una planta flotante que forma parte de estos conjuntos de vegetación.

La docente de Ecología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Graciela Klekailo, explicó que el desplazamiento de camalotales es una manifestación natural de la dinámica del río, particularmente durante los períodos de creciente.

"Este camalotal se puede ver cuando crece el río. Es muy lindo de apreciar cuando esta vegetación aparece flotando por el río, pero también puede transformarse en un problema. Llega como consecuencia de precipitaciones abundantes río arriba a raíz del fenómeno de El Niño o cuando se abren las compuertas de las represas de Paraguay y Brasil, justamente por el gran caudal de agua", señala la especialista.

La aparición de estos grandes conjuntos de vegetación está relacionada con el movimiento del agua a lo largo de la cuenca. Cuando aumenta el caudal, la corriente arrastra plantas y otros materiales que pueden recorrer grandes distancias hasta llegar a las costas santafesinas.

Por qué los camalotes son importantes para el ecosistema del Paraná

La presencia de camalotales no representa únicamente una dificultad para las actividades humanas. También cumple una función ecológica importante en los humedales, especialmente después de los períodos de sequía y los incendios que afectaron a las islas.

Según explica Klekailo, el desplazamiento de esta vegetación permite movilizar materia orgánica, redistribuir sedimentos y transportar semillas y nutrientes hacia distintos sectores del ecosistema.

"Hay una circulación de nutrientes, sedimentos y semillas que entrega ese camalotal cuando viene arrastrado desde aguas arriba", detalla.

Ese proceso contribuye a la recuperación de lagunas y bañados que perdieron agua durante las bajantes prolongadas.

La especialista remarca que las fluctuaciones del nivel del río forman parte del funcionamiento natural de los humedales.

"No tenemos que olvidarnos que el agua es la que dicta la dinámica del humedal como sistema. Es el fuego el que no debería estar presente ahí en el humedal y el agua y esta vegetación viene un poco a devolverle la vida al río", sostiene.

No obstante, advirtió que la creciente y el desplazamiento de camalotales pueden generar riesgos, tanto para quienes desarrollan actividades recreativas como para los habitantes de sectores vulnerables a las inundaciones.

Qué animales pueden llegar a Rosario entre los camalotes

Otro aspecto que despierta atención es la posibilidad de que los camalotales transporten animales desde las zonas isleñas.

La vegetación flotante puede servir como refugio para distintas especies que, al ser arrastradas por la corriente, terminan desplazándose hacia lugares alejados de su hábitat habitual.

Klekailo explica que entre estos animales pueden encontrarse reptiles y otras especies silvestres, cuya presencia exige mantener distancia y evitar cualquier intento de manipulación.

"Traen dos cosas. Por un lado, animales como reptiles, lo que puede representar un riesgo propio de cualquier ambiente natural; hay que mirarlos con respeto. Por el otro, representan un peligro para las embarcaciones pequeñas, como kayaks o botes de remo, y para quienes disfrutan del río de forma deportiva o recreativa", advierte.

La especialista también menciona las consecuencias que pueden provocar las crecidas en sectores expuestos a inundaciones, especialmente cuando están asociadas a fenómenos de precipitaciones abundantes como El Niño.

La creciente y los camalotes complican la captación de agua potable

El avance de la vegetación flotante también tiene un impacto directo sobre una infraestructura fundamental para Rosario: la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas, ubicada en barrio Arroyito.

En esas instalaciones se procesan diariamente unos 650 millones de litros de agua provenientes del Paraná, que luego se distribuyen en el departamento Rosario.

La operación depende de la captación de agua cruda del río, un proceso que puede verse afectado tanto por las bajantes como por las crecientes.

Desde Assa explicaron que el aumento del caudal presenta dos dificultades principales. Por un lado, la acumulación de camalotes, ramas y restos vegetales sobre las estructuras de captación. Por otro, la necesidad de retirar progresivamente de servicio algunas bombas de toma superficial instaladas sobre pontones a medida que sube el nivel del agua.

Desde que comenzó el proceso de creciente, en abril pasado, la empresa debió interrumpir reiteradamente las operaciones para despejar el ingreso de agua a la planta.

Prefectura pidió evitar la navegación nocturna por el Paraná

Ante el incremento del nivel del agua, Prefectura Naval Argentina difundió recomendaciones para navegantes, deportistas náuticos y personas que realizan actividades recreativas en el río.

La principal advertencia está relacionada con la mayor velocidad de la corriente y la presencia de obstáculos que pueden resultar difíciles de identificar, especialmente durante la noche.

Para las embarcaciones a motor y a vela, el organismo recomendó reducir la velocidad al mínimo compatible con una navegación segura y evitar las salidas nocturnas.

También pidió extremar los cuidados cerca de muelles, amarraderos y fondeaderos, donde el oleaje generado por las embarcaciones puede afectar a otras unidades que permanecen amarradas.

Antes de zarpar, los navegantes deben verificar que cuentan con todos los elementos de seguridad reglamentarios, respetar la cantidad máxima de pasajeros autorizada y disponer de chalecos salvavidas para cada tripulante.

En el caso de los menores de edad, los chalecos deben permanecer colocados durante toda la navegación.

Prefectura también recordó la importancia de registrar el despacho, informar el destino y comunicar el horario previsto de regreso, además de mantenerse atentos a la posible presencia de fauna silvestre desplazada por la creciente.

Qué precauciones deben tomar quienes navegan en kayak o canoa

Las recomendaciones son especialmente estrictas para quienes utilizan kayaks, canoas, piraguas y tablas, debido a la mayor exposición de estas embarcaciones a la corriente y a los materiales que transporta el río.

Prefectura indicó que estas actividades deben realizarse exclusivamente durante las horas de luz solar y en sectores habilitados.

Además, recomendó llevar un remo adicional y un cabo de rescate, y mantenerse alejados del canal principal de navegación, por donde circulan buques mercantes y otras embarcaciones de gran porte.

Otra indicación fundamental está relacionada con la posibilidad de un vuelco. En esas circunstancias, el organismo aconseja no abandonar la embarcación, ya que constituye un elemento de flotabilidad y facilita la localización por parte de los equipos de rescate.

La fuerza de la corriente, los restos vegetales y la presencia de obstáculos sumergidos pueden complicar las maniobras incluso en sectores que los navegantes conocen habitualmente.