La Capital | Policiales | Pullaro

Investigan un presunto plan para atentar contra el gobernador Maximiliano Pullaro en Ceres

Hay dos detenidos y un arma secuestrada. Habrían contratado a un sicario para dispararle

6 de noviembre 2026 · 13:08hs
Google Seguir a La Capital en Google
El gobernador Pullaro foco de un intento de atentado

La Capital

El gobernador Pullaro foco de un intento de atentado

El miércoles en la ExpoSeguridad, el gobernador Maximiliano Pullaro reveló que tuvo más de 56 amenazas desde que asumió hasta aquella semana trágica de marzo de 2024. Si bien las amenazas se redujeron, continúan. De hecho, se está investigando la supuesta contratación de un sicario de otra provincia para asesinar al gobernador bajo un plan orquestado durante su visita a Ceres, en el norte santafesino.

El fin de semana pasado la Policía de Investigaciones (PDI) ejecutó tres allanamientos en esa ciudad del departamento de San Cristóbal. El procedimiento culminó con la aprehensión de dos hombres, un empresario gastronómico de iniciales M.A.G, y otro hombre de 66 años, de iniciales P.A.P. y el secuestro de un arma de fuego apta para el disparo.

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Emiliano Odriozola, tiene a cargo la investigación que no parece ser una más. "Es un tema serio", aportaron desde el gobierno provincial.

Plan contra Pullaro

La investigación penal se desencadenó el miércoles 28 de octubre, pasadas las 5 de la mañana, a raíz de una llamada a la central de emergencias 911 en la que se alertaba sobre puntos de venta de estupefacientes en Ceres.

Durante la comunicación, el informante también advirtió sobre un posible atentado contra el gobernador Pullaro, quien había estado en la ciudad la jornada previa.

De acuerdo con los datos aportados en la denuncia, tres hombres domiciliados en Ceres habrían contratado a un sicario en la localidad de Selva, provincia de Santiago del Estero.

Asimismo, se señaló que un empresario gastronómico de Selva sería el encargado de trasladar al atacante y que la propiedad de otro de los implicados había sido seleccionada como el lugar desde donde se concretaría el disparo. El denunciante se comunicó en tres oportunidades en menos de diez minutos para reiterar el contenido de su advertencia.

“Sería alguien que sabía y tenía claro lo que quería hacer. Parece complicado porque le dan preventiva por el plazo de la ley, son hasta dos años”, explicaron desde el gobierno provincial a La Capital.

Procedimiento

Los procedimientos fueron autorizados por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Emiliano Odriozola, y se desplegaron en tres domicilios ubicados en la calle Matheu al 900, la esquina de Echagüe y Mariano Vera, y Remedios de Escalada de San Martín al 800.

La Fiscalía ordenó identificar a las seis personas mencionadas, determinar los lazos existentes entre ellas y analizar las imágenes de videovigilancia públicas y privadas para reconstruir sus movimientos desde el lunes 26 de octubre.

También se instruyó la búsqueda del presunto sicario y la verificación de antecedentes sobre amenazas o intimidaciones previas en la zona.

Las medidas judiciales se dispusieron tras la visita oficial que el mandatario provincial realizó a Ceres el pasado martes 27 de octubre para inaugurar obras.

En la vivienda de Matheu al 900 se logró la aprehensión del principal investigado, de 66 años. En el lugar, las fuerzas de seguridad secuestraron un revólver calibre 32 largo con cinco cartuchos en el tambor, el cual se encontraba en buen estado de conservación y en condiciones de disparo.

Además, la Fiscalía ordenó identificar a las seis personas mencionadas, determinar los lazos existentes entre ellas y analizar las imágenes de videovigilancia públicas y privadas para reconstruir sus movimientos desde el lunes 26 de octubre.

También se instruyó la búsqueda del presunto sicario y la verificación de antecedentes sobre amenazas o intimidaciones previas en la zona.

Noticias relacionadas
Radicales y socialistas pulen diferencias sobre el paquete de seguridad que envió a la Legislatura el gobernador Maximiliano Pullaro. 

Leyes de seguridad en Santa Fe: la UCR y el socialismo acercaron posiciones para votar este jueves

Radicales y socialistas pulen diferencias sobre el paquete de seguridad que envió a la Legislatura el gobernador Maximiliano Pullaro. 

Radicales y socialistas, cerca de un acuerdo en el paquete de reformas sobre seguridad

Pullaro encabezado la feria de la seguridad.

El hilo rojo entre la Expo Seguridad, la reforma de Pullaro y el aparecido Sain

Maximiliano Pullaro en la Expo Seguridad Rosario criticó a la UNR. Luego el gobierno de Santa Fe no asistió a su panel en el Congreso de la universidad

Pullaro: "En seguridad no podemos retroceder, si no manda el Estado lo hacen las organizaciones criminales"

Las más leídas

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro mientras iba a trabajar

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro mientras iba a trabajar

El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes

El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes

Central y la Copa Libertadores: todas las posibilidades que tiene para jugarla en 2027

Central y la Copa Libertadores: todas las posibilidades que tiene para jugarla en 2027

Lo último

Según el fiscal Pollicita, no hay elementos suficientes para sostener que Adorni se enriqueció ilícitamente

Según el fiscal Pollicita, no hay elementos suficientes para sostener que Adorni se enriqueció ilícitamente

La pantalla gigante del Museo del Deporte emitirá en vivo la misa del papa León XIV en Argentina

La pantalla gigante del Museo del Deporte emitirá en vivo la misa del papa León XIV en Argentina

El truco para conectarse al wifi sin saber la contraseña

El truco para conectarse al wifi sin saber la contraseña

La pantalla gigante del Museo del Deporte emitirá en vivo la misa del papa León XIV en Argentina

El Arzobispado de Rosario y el gobierno de Santa Fe anunciaron la proyección del histórico evento. La cita será el lunes en Ayacucho al 4800

La pantalla gigante del Museo del Deporte emitirá en vivo la misa del papa León XIV en Argentina
Investigan un presunto plan para atentar contra el gobernador Maximiliano Pullaro en Ceres
Policiales

Investigan un presunto plan para atentar contra el gobernador Maximiliano Pullaro en Ceres

El vuelo Madrid-Rosario cerró su primer mes con 75% de ocupación
La Ciudad

El vuelo Madrid-Rosario cerró su primer mes con 75% de ocupación

El cura colectivero que llevará a 30 jóvenes de Rosario a Buenos Aires para ver al Papa

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

El "cura colectivero" que llevará a 30 jóvenes de Rosario a Buenos Aires para ver al Papa

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos y demoras
La Ciudad

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos y demoras

Políticos en redes: el ruido entre la UNR y el gobierno por Sain, con la seguridad en el medio

Por Facundo Borrego
Política

Políticos en redes: el ruido entre la UNR y el gobierno por Sain, con la seguridad en el medio

Las más leídas
Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro mientras iba a trabajar

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro mientras iba a trabajar

El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes

El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes

Central y la Copa Libertadores: todas las posibilidades que tiene para jugarla en 2027

Central y la Copa Libertadores: todas las posibilidades que tiene para jugarla en 2027

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas y ráfagas desde la tarde

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas y ráfagas desde la tarde

Ovación
Un primer ensayo de Franco Colapinto que sembró ilusiones en Interlagos

Por Gustavo Conti, enviado especial a San Pablo
Fórmula 1

Un primer ensayo de Franco Colapinto que sembró ilusiones en Interlagos

Un primer ensayo de Franco Colapinto que sembró ilusiones en Interlagos

Un primer ensayo de Franco Colapinto que sembró ilusiones en Interlagos

Elecciones en Central: Raza Canalla quiere garantizar la continuidad absoluta sin Belloso

Elecciones en Central: Raza Canalla quiere "garantizar la continuidad absoluta" sin Belloso

Los primeros movimientos de la Fórmula 1 en Interlagos, con alguien muy feliz y otro atormentado

Los primeros movimientos de la Fórmula 1 en Interlagos, con alguien muy feliz y otro atormentado

Policiales
Investigan un presunto plan para atentar contra el gobernador Maximiliano Pullaro en Ceres
Policiales

Investigan un presunto plan para atentar contra el gobernador Maximiliano Pullaro en Ceres

El cavallino rampante en la mira: hallaron paquetes de cocaína con el escudo de Ferrari

El cavallino rampante en la mira: hallaron paquetes de cocaína con el escudo de Ferrari

Junior Vivas vuelve a prisión: segunda causa por narcotráfico

Junior Vivas vuelve a prisión: segunda causa por narcotráfico

Fray Luis Beltrán: su pareja quiso separarse y él quiso prenderla fuego

Fray Luis Beltrán: su pareja quiso separarse y él quiso prenderla fuego

La Ciudad
La pantalla gigante del Museo del Deporte emitirá en vivo la misa del papa León XIV en Argentina
La Ciudad

La pantalla gigante del Museo del Deporte emitirá en vivo la misa del papa León XIV en Argentina

El vuelo Madrid-Rosario cerró su primer mes con 75% de ocupación

El vuelo Madrid-Rosario cerró su primer mes con 75% de ocupación

Noviembre azul, salud masculina: chequeos gratuitos y señales de alerta en la salud

Noviembre azul, salud masculina: chequeos gratuitos y señales de alerta en la salud

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos y demoras

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos y demoras

El Niño: el alerta por excesos hídricos se modera en la región pampeana
Agro

El Niño: el alerta por excesos hídricos se modera en la región pampeana

Choque de camiones: la autopista estaba cortada en Capitán Bermúdez
La Ciudad

Choque de camiones: la autopista estaba cortada en Capitán Bermúdez

Condenaron a exfuncionario provincial por abuso sexual de una empleada
Política

Condenaron a exfuncionario provincial por abuso sexual de una empleada

Newells y otra baja para jugar en Córdoba: Cóccaro se queda afuera del equipo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's y otra baja para jugar en Córdoba: Cóccaro se queda afuera del equipo

Alberto Fernández: Central fue el mejor del año y algún reconocimiento se merecía
ovación

Alberto Fernández: "Central fue el mejor del año y algún reconocimiento se merecía"

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas y ráfagas desde la tarde
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas y ráfagas desde la tarde

En el Día Nacional del Donante de Sangre convocan a participar de la colecta
La Ciudad

En el Día Nacional del Donante de Sangre convocan a participar de la colecta

Imputaron a Ladrillo, ex-Los Monos, por un ataque a un complejo de fútbol 5
Policiales

Imputaron a Ladrillo, ex-Los Monos, por un ataque a un complejo de fútbol 5

Mercados: el riesgo país sigue subiendo y rompió la barrera de los 900 puntos
Economía

Mercados: el riesgo país sigue subiendo y rompió la barrera de los 900 puntos

Robo y reventa de celulares: cómo operaba la banda de arrebatadores en el centro
Policiales

Robo y reventa de celulares: cómo operaba la banda de arrebatadores en el centro

Fiesta de Colectividades: precios, horarios, shows y todo lo que hay que saber
La Ciudad

Fiesta de Colectividades: precios, horarios, shows y todo lo que hay que saber

Abdul El-Sayed, elegido senador por Michigan: El odio antimusulmán fracasó
El Mundo

Abdul El-Sayed, elegido senador por Michigan: "El odio antimusulmán fracasó"

Junior Vivas vuelve a prisión: segunda causa por narcotráfico
Policiales

Junior Vivas vuelve a prisión: segunda causa por narcotráfico

Detuvieron al DJ de L-Gante y le secuestraron drogas sintéticas por $25 millones
Policiales

Detuvieron al DJ de L-Gante y le secuestraron drogas sintéticas por $25 millones

Javier Milei arremetió de nuevo contra el socialismo frente a Pedro Sánchez
Política

Javier Milei arremetió de nuevo contra el socialismo frente a Pedro Sánchez

Crimen en la puerta de un supermercado: difunden video del asesino en acción
Policiales

Crimen en la puerta de un supermercado: difunden video del asesino en acción

Arrestaron a una banda de tucumanos dedicada a robos y salideras en Rosario
Policiales

Arrestaron a una banda de tucumanos dedicada a robos y salideras en Rosario

Piden 18 años para custodio de un búnker por matar a un vendedor de la competencia
Policiales

Piden 18 años para custodio de un búnker por matar a un vendedor de la competencia

Tiro Suizo: salió a limpiar la vereda, entraron a su casa a robar y le pegaron
Policiales

Tiro Suizo: salió a limpiar la vereda, entraron a su casa a robar y le pegaron

Cuidacoches en Rosario: el debate en el Concejo repitió las divisiones del caso Uber
La Ciudad

Cuidacoches en Rosario: el debate en el Concejo repitió las divisiones del caso Uber