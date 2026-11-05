En el Día Nacional del Donante de Sangre convocan a participar de la colecta

Será en el Cemar (San Luis 2020) hoy, de 9 a 12. Las personas interesadas podrán concurrir con turnos previos, registrándose en rosario.gob.ar

La Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Salud Pública, junto al gobierno de la provincia y distintas organizaciones no gubernamentales, realizará una colecta de sangre este viernes , de 9 a 12, en el entrepiso del Cemar (San Luis 2020). La actividad se enmarca en el Día Nacional del Donante de Sangre , que se conmemora cada 9 de noviembre.

Las personas interesadas en concurrir deben agendar su turno previamente en rosario.gob.ar . No obstante, también pueden concurrir quienes no sacaron turnos . En el lugar habrá cuatro camillas para extracción en simultáneo.

A su vez, el municipio recuerda a la población sobre la importancia de alcanzar 50 donantes voluntarios diarios , cupo indispensable para que el sistema de salud público cuente con el stock necesario para dar respuesta a la demanda y garantizar mayor disponibilidad en caso de ser requerido. Desde el Estado local se promueve la figura de donante voluntaria/o para realizar una donación solidaria, informada, altruista y repetida.

Donar sangre es uno de los actos solidarios que más vidas salva: la aportada por un/a solo/a donante puede ser utilizada en tres personas distintas. Por esto, cada voluntaria/o puede salvar tres vidas.

Además, dado que la sangre no se puede almacenar indefinidamente, se requieren donaciones de forma constante que permitan garantizar en todo momento el suministro para quienes lo necesitan.

Durante todo el año se puede donar sangre en las postas fijas, así como en las colectas organizadas por el Ministerio de Salud provincial, la Secretaría de Salud Pública municipal y organizaciones no gubernamentales. Los espacios habituales funcionan en el Cemar y en los hospitales Clemente lvarez (Pellegrini 3205) y Roque Sáenz Peña (Laprida 5381), solicitando turno previo en el sitio web oficial.

Requisitos para donar

Pueden ser donantes aquellas personas de 16 a 65 años, con un peso mayor a los 50 kilos y que gocen de buena salud.

Deben concurrir con DNI, bien hidratados con líquidos dulces (gaseosas azucaradas, infusiones o jugos de frutas) o habiendo desayunado normalmente (se recuerda que no se debe ayunar).