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Detuvieron al DJ de L-Gante y le secuestraron drogas sintéticas por un valor de 25 millones de pesos

Formaban parte de una banda que vendía tusi en countries y fiestas privadas del Gran Buenos Aires. Hay en total cuatro apresados.

5 de noviembre 2026 · 15:14hs
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Uno de los integrantes de la banda  y DJ de  L-Gante

Uno de los integrantes de la banda  y DJ de  L-Gante

Cuatro personas fueron detenidas en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, como integrantes de una banda de vendedores de drogas sintéticas, más precisamente tusi. Los apresados son Gonzalo Arrrieto, Martín Rodrigo Samarra Agostina Díaz y Tiziano Garandan Lailhacar, de 21 años, conocido popularmente como "Tisi" y vinculado laboralmente como el DJ del referente de la cumbia 420 L-Gante.

Todos integran una banda dedicada a la venta de drogas sintéticas y cocaína en la zona oeste del conurbano bonaerense. La investigación derivó en ocho allanamientos y se secuestró droga por un valor de 25 millones de pesos.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Operativa de Ejecución de la Policía Bonaerense. Según la investigación, la banda operaba bajo la modalidad de delivery y distribuía las sustancias en boliches, fiestas privadas, afters y countries del corredor oeste. La pesquisa comenzó el 23 de octubre, cuando el Ministerio Público Fiscal encomendó a la división policial una serie de tareas para identificar a los integrantes de la banda y reconstruir su funcionamiento.

Los datos

Durante la investigación los judiciales analizaron conversaciones de WhatsApp, audios, fotos y otros elementos extraídos de teléfonos celulares. A esa información se sumaron tareas de vigilancia encubierta y registros de cámaras de seguridad. De acuerdo con la reconstrucción policial, Prieto lideraba la estructura, mientras que Samarra y otro sospechoso identificado como Orellana actuaban como colaboradores directos y se encargaban de abastecer de droga a una red de vendedores.

Leer más. Drogas sintéticas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Según trascendió el gramo de tusi tendría un costo de $30.000 y los ziploc donde se guardaban contenían 20 gramos, medida usual para los revendedores, el costo total de lo secuestrado trepa a los $25.800.000 el total de la droga.

La segunda línea en la organización se ocupaba de distribuir la sustancia la red de vendedores; Díaz, Aguilera, Salvador y Garandan, para su comercialización a en boliches, afters, quintas donde se desarrollaban fiestas y distintos Country del corredor oeste. Cabe destacar que el investigado Garadan, resultaría ser *DJ de Elian Valenzuela, conocido en los medios televisivos como “L-Gante”.

Tras ocho allanamientos en Gral. Rodríguez, se logró la detención de:Prieto, Samarra, Díaz y Garandan, secuestrando 860 gramos de sustancia rosa similar a tusi, arma de fuego, balanza, 4 celulares y anotaciones. Durante el operativo, Orellana se fugó del inmueble y tiene pedido de captura.

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