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Elecciones en Central: Raza Canalla quiere "garantizar la continuidad absoluta" sin Belloso

Tras la declinación de la candidatura del presidente auriazul, el oficialismo confirmó que presentará una lista para seguir al frente del club

6 de noviembre 2026 · 12:12hs
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Belloso dejará de ser presidente de Central

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Belloso dejará de ser presidente de Central, pero Raza Canalla presentará a un nuevo candidato.

A horas de la definición del campeón de la Liga 2026, el oficialismo de Central confirmó que presentará una lista de candidatos para “garantizar la continuidad absoluta” del proceso que encabezó Gonzalo Belloso desde 2022. El anuncio de Raza Canalla se dirigió a todos los socios que esperan por la resolución del acto electoral.

Con distintos posteos en sus redes sociales, informaron: “Raza Canalla comunica a todos los socios e hinchas de Rosario Central que este sábado tenemos una gran final por delante que no solo nos llevaría a lograr otro campeonato sino que también nos podría clasificar para participar nuevamente en la edición 2027 de la Copa Libertadores, con todo lo que ello implica”.

“Además, vamos a inaugurar la tercer bandeja de nuestro estadio, un hecho histórico por el que hemos trabajado mucho y durante meses ha sido el sueño de todos”, valoraron desde el oficialismo, de cara al estreno que se llevará a cabo en el Gigante de Arroyito este sábado a las 17.30 ante Estudiantes de Río Cuarto.

Gonzalo Belloso confirmó que no ocupará ningún cargo en la próxima dirigencia de Central.

Gonzalo Belloso confirmó que no ocupará ningún cargo en la próxima dirigencia de Central.

Raza Canalla buscará seguir al frente

El comunicado del espacio político auriazul resaltó: “Por todos estos motivos queremos manifestarles que todas nuestras energías están puestas en el partido y en la inauguración y que todos juntos estamos trabajando para que el sábado el Gigante sea una fiesta como siempre”.

>> Leer más: Central frente a una necesidad que conoce de memoria, debe actuar como se acostumbró a hacerlo

De igual manera, se refirieron a las elecciones que se llevarán a cabo para marcar el nuevo rumbo del conjunto de Arroyito, por lo que señalaron: “La agrupación manifiesta que la lista de candidatos se presentará oportunamente y queremos llevarles la tranquilidad a todos de que garantizamos la continuidad absoluta del proceso que iniciamos en el 2022”.

Si bien Belloso confirmó que no continuará al frente de la institución, se esperan novedades sobre quién será el candidato a la sucesión. Entre las alternativas que se mencionaron apareció Carolina Cristinziano, actual vicepresidenta y esposa del mandatario canalla. “Todos juntos. Central por encima de todo”, concluyeron en el comunicado.

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