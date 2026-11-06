Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos y demoras

La Municipalidad incorporó datos en tiempo real para consultar la ubicación de los colectivos y las complicaciones de tránsito en Rosario

Google Maps permitirá seguir los colectivos, consultar demoras y conocer desvíos. Waze sumará información sobre obras e incidencias viales.

La Municipalidad de Rosario incorporó nuevos canales de información en tiempo real para que los usuarios puedan consultar el estado del transporte urbano de pasajeros y las incidencias que afectan el tránsito. A partir de un acuerdo con Ualabee, socio estratégico de Google Maps en Latinoamérica, los datos de movilidad de la ciudad también estarán disponibles en Google Maps y Waze.

La actualización permitirá conocer la ubicación de los colectivos durante sus recorridos, cuánto falta para que lleguen a una parada y si circulan adelantados o atrasados respecto del horario previsto. También informará sobre modificaciones temporales en los recorridos, con los horarios de inicio y finalización de cada desvío.

La iniciativa busca facilitar la planificación de los viajes y responder a pedidos de los usuarios. Según informó el municipio, la incorporación de nuevos dispositivos GPS en todas las unidades operativas, a cargo de las empresas MOVI Rosario y Rosario Bus, permitió mejorar la precisión de los datos que reciben las distintas plataformas.

Uno de los cambios destacados es que Google Maps podrá advertir sobre desvíos temporales cuando una persona consulte cómo llegar a un destino en transporte público. La vigencia de esas modificaciones será monitoreada por el Ente de la Movilidad y el Centro Integrado de Operaciones Rosario (CIOR).

La actualización también apunta a reducir los errores que se registraban en algunos canales de información, cuando una aplicación indicaba que un colectivo estaba por llegar a una parada pero finalmente la unidad no aparecía.

Cómo consultar en Google Maps dónde está el colectivo

Para acceder a la información actualizada del transporte urbano, los usuarios deben seguir estos pasos:

Abrir Google Maps.

Ingresar el destino y definir el punto de partida.

Seleccionar la opción “Cómo llegar” y elegir el ícono de transporte público.

Consultar las alternativas de viaje disponibles. La aplicación mostrará la parada más cercana, el tiempo estimado de llegada del colectivo y si la unidad está adelantada o atrasada respecto del horario previsto.

Observar en el mapa el avance del coche durante su recorrido, incluso antes de llegar a la parada de ascenso.

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La información también se puede consultar a través de Infomapa y de los canales del Ente de la Movilidad.

Waze informará sobre obras y otras incidencias en el tránsito

La actualización incluye herramientas destinadas a quienes circulan en vehículos particulares. A través de Waze, la Municipalidad incorporará información sobre trabajos en la vía pública que puedan afectar la circulación, como obras de repavimentación y actividades culturales o sociales.

Además, el Centro Integrado de Operaciones Rosario sumará incidencias detectadas mediante sus herramientas de monitoreo, entre ellas siniestros viales, movilizaciones y otros acontecimientos que puedan generar complicaciones en el tránsito.

Aunque Waze funciona como una plataforma colaborativa, el municipio será responsable de cargar información oficial sobre las intervenciones y situaciones que ocurran en las calles de Rosario.

De esta manera, la actualización busca reunir en distintas aplicaciones información sobre el transporte público y la circulación vehicular, para que los usuarios puedan anticipar demoras, modificar sus recorridos y organizar mejor sus desplazamientos por la ciudad.