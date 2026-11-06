La Capital | La Ciudad | Rosario

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos y demoras

La Municipalidad incorporó datos en tiempo real para consultar la ubicación de los colectivos y las complicaciones de tránsito en Rosario

6 de noviembre 2026 · 09:59hs
Google Seguir a La Capital en Google
Google Maps permitirá seguir los colectivos

Foto: La Capital/Héctor Rio.

Google Maps permitirá seguir los colectivos, consultar demoras y conocer desvíos. Waze sumará información sobre obras e incidencias viales.

La Municipalidad de Rosario incorporó nuevos canales de información en tiempo real para que los usuarios puedan consultar el estado del transporte urbano de pasajeros y las incidencias que afectan el tránsito. A partir de un acuerdo con Ualabee, socio estratégico de Google Maps en Latinoamérica, los datos de movilidad de la ciudad también estarán disponibles en Google Maps y Waze.

La actualización permitirá conocer la ubicación de los colectivos durante sus recorridos, cuánto falta para que lleguen a una parada y si circulan adelantados o atrasados respecto del horario previsto. También informará sobre modificaciones temporales en los recorridos, con los horarios de inicio y finalización de cada desvío.

La iniciativa busca facilitar la planificación de los viajes y responder a pedidos de los usuarios. Según informó el municipio, la incorporación de nuevos dispositivos GPS en todas las unidades operativas, a cargo de las empresas MOVI Rosario y Rosario Bus, permitió mejorar la precisión de los datos que reciben las distintas plataformas.

Uno de los cambios destacados es que Google Maps podrá advertir sobre desvíos temporales cuando una persona consulte cómo llegar a un destino en transporte público. La vigencia de esas modificaciones será monitoreada por el Ente de la Movilidad y el Centro Integrado de Operaciones Rosario (CIOR).

La actualización también apunta a reducir los errores que se registraban en algunos canales de información, cuando una aplicación indicaba que un colectivo estaba por llegar a una parada pero finalmente la unidad no aparecía.

Cómo consultar en Google Maps dónde está el colectivo

Para acceder a la información actualizada del transporte urbano, los usuarios deben seguir estos pasos:

  • Abrir Google Maps.

  • Ingresar el destino y definir el punto de partida.

  • Seleccionar la opción “Cómo llegar” y elegir el ícono de transporte público.

  • Consultar las alternativas de viaje disponibles. La aplicación mostrará la parada más cercana, el tiempo estimado de llegada del colectivo y si la unidad está adelantada o atrasada respecto del horario previsto.

  • Observar en el mapa el avance del coche durante su recorrido, incluso antes de llegar a la parada de ascenso.

>> Leer más: La Municipalidad invierte $35 mil millones en mantenimiento y reparación de calles en toda la ciudad

La información también se puede consultar a través de Infomapa y de los canales del Ente de la Movilidad.

Waze informará sobre obras y otras incidencias en el tránsito

La actualización incluye herramientas destinadas a quienes circulan en vehículos particulares. A través de Waze, la Municipalidad incorporará información sobre trabajos en la vía pública que puedan afectar la circulación, como obras de repavimentación y actividades culturales o sociales.

Además, el Centro Integrado de Operaciones Rosario sumará incidencias detectadas mediante sus herramientas de monitoreo, entre ellas siniestros viales, movilizaciones y otros acontecimientos que puedan generar complicaciones en el tránsito.

Aunque Waze funciona como una plataforma colaborativa, el municipio será responsable de cargar información oficial sobre las intervenciones y situaciones que ocurran en las calles de Rosario.

De esta manera, la actualización busca reunir en distintas aplicaciones información sobre el transporte público y la circulación vehicular, para que los usuarios puedan anticipar demoras, modificar sus recorridos y organizar mejor sus desplazamientos por la ciudad.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: viernes con posibles tormentas y rafagas desde la tarde

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas y ráfagas desde la tarde

el rio supero los cuatro metros en rosario y crecen los camalotes

El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes

Robo organizado de celulares: cómo operaba la banda de arrebatadores en el centro de Rosario

Robo y reventa de celulares: cómo operaba la banda de arrebatadores en el centro

La actriz de raíces argentinas Anya Taylor-Joy protagoniza una de las películas de la cartelera de cine de Rosario 

Estrenos de cine en Rosario: drama argentino, acción y animación

Las más leídas

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe

Corralito en Paraguay: las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros

Corralito en Paraguay: las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro mientras iba a trabajar

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro mientras iba a trabajar

El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes

El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes

Lo último

Elecciones en Central: Raza Canalla quiere garantizar la continuidad absoluta sin Belloso

Elecciones en Central: Raza Canalla quiere "garantizar la continuidad absoluta" sin Belloso

Políticos en redes: el ruido entre la UNR y el gobierno por Sain, con la seguridad en el medio

Políticos en redes: el ruido entre la UNR y el gobierno por Sain, con la seguridad en el medio

Los primeros movimientos de la Fórmula 1 en Interlagos, con alguien muy feliz y otro atormentado

Los primeros movimientos de la Fórmula 1 en Interlagos, con alguien muy feliz y otro atormentado

El "cura colectivero" que llevará a 30 jóvenes de Rosario a Buenos Aires para ver al Papa

El sacerdote Gonzalo Carbone maneja el transporte del Seminario San Carlos Borromeo. Los estudiantes se preparan con entusiasmo. En esta nota, cómo se organizó este particular viaje

El cura colectivero que llevará a 30 jóvenes de Rosario a Buenos Aires para ver al Papa

Por Florencia O’Keeffe
Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos y demoras
La Ciudad

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos y demoras

Políticos en redes: el ruido entre la UNR y el gobierno por Sain, con la seguridad en el medio

Por Facundo Borrego
Política

Políticos en redes: el ruido entre la UNR y el gobierno por Sain, con la seguridad en el medio

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro mientras iba a trabajar
La Ciudad

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro mientras iba a trabajar

Life Desarrollos sella una alianza estratégica: Grupo Oroño desembarca en Distrito Cero
Negocios

Life Desarrollos sella una alianza estratégica: Grupo Oroño desembarca en Distrito Cero

Colectividades: cuáles serán los cortes de tránsito y cómo funcionará el estacionamiento
La Ciudad

Colectividades: cuáles serán los cortes de tránsito y cómo funcionará el estacionamiento

Las más leídas
Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe

Corralito en Paraguay: las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros

Corralito en Paraguay: las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro mientras iba a trabajar

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro mientras iba a trabajar

El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes

El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes

Detuvieron al DJ de L-Gante y le secuestraron drogas sintéticas por $25 millones

Detuvieron al DJ de L-Gante y le secuestraron drogas sintéticas por $25 millones

Ovación
Los primeros movimientos de la Fórmula 1 en Interlagos, con alguien muy feliz y otro atormentado

Por Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos)
Fórmula 1

Los primeros movimientos de la Fórmula 1 en Interlagos, con alguien muy feliz y otro atormentado

Los primeros movimientos de la Fórmula 1 en Interlagos, con alguien muy feliz y otro atormentado

Los primeros movimientos de la Fórmula 1 en Interlagos, con alguien muy feliz y otro atormentado

Instituto vs. Newells por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Instituto vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Un DT peruano no aguantó las críticas y fue a buscar a un periodista en plena conferencia

Un DT peruano no aguantó las críticas y fue a buscar a un periodista en plena conferencia

Policiales
El cavallino rampante en la mira: hallaron paquetes de cocaína con el escudo de Ferrari
Policiales

El cavallino rampante en la mira: hallaron paquetes de cocaína con el escudo de Ferrari

Junior Vivas vuelve a prisión: segunda causa por narcotráfico

Junior Vivas vuelve a prisión: segunda causa por narcotráfico

Fray Luis Beltrán: su pareja quiso separarse y él quiso prenderla fuego

Fray Luis Beltrán: su pareja quiso separarse y él quiso prenderla fuego

Imputaron a Ladrillo, ex-Los Monos, por un ataque a un complejo de fútbol 5

Imputaron a Ladrillo, ex-Los Monos, por un ataque a un complejo de fútbol 5

La Ciudad
Noviembre azul, salud masculina: chequeos gratuitos y señales de alerta en la salud
Salud

Noviembre azul, salud masculina: chequeos gratuitos y señales de alerta en la salud

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos y demoras

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos y demoras

El cura colectivero que llevará a 30 jóvenes de Rosario a Buenos Aires para ver al Papa

El "cura colectivero" que llevará a 30 jóvenes de Rosario a Buenos Aires para ver al Papa

Colectividades: cuáles serán los cortes de tránsito y cómo funcionará el estacionamiento

Colectividades: cuáles serán los cortes de tránsito y cómo funcionará el estacionamiento

Newells y otra baja para jugar en Córdoba: Cóccaro se queda afuera del equipo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's y otra baja para jugar en Córdoba: Cóccaro se queda afuera del equipo

Alberto Fernández: Central fue el mejor del año y algún reconocimiento se merecía
ovación

Alberto Fernández: "Central fue el mejor del año y algún reconocimiento se merecía"

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas y ráfagas desde la tarde
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas y ráfagas desde la tarde

En el Día Nacional del Donante de Sangre convocan a participar de la colecta
La Ciudad

En el Día Nacional del Donante de Sangre convocan a participar de la colecta

Imputaron a Ladrillo, ex-Los Monos, por un ataque a un complejo de fútbol 5
Policiales

Imputaron a Ladrillo, ex-Los Monos, por un ataque a un complejo de fútbol 5

Mercados: el riesgo país sigue subiendo y rompió la barrera de los 900 puntos
Economía

Mercados: el riesgo país sigue subiendo y rompió la barrera de los 900 puntos

Robo y reventa de celulares: cómo operaba la banda de arrebatadores en el centro
Policiales

Robo y reventa de celulares: cómo operaba la banda de arrebatadores en el centro

Fiesta de Colectividades: precios, horarios, shows y todo lo que hay que saber
La Ciudad

Fiesta de Colectividades: precios, horarios, shows y todo lo que hay que saber

Abdul El-Sayed, elegido senador por Michigan: El odio antimusulmán fracasó
El Mundo

Abdul El-Sayed, elegido senador por Michigan: "El odio antimusulmán fracasó"

Junior Vivas vuelve a prisión: segunda causa por narcotráfico
Policiales

Junior Vivas vuelve a prisión: segunda causa por narcotráfico

Detuvieron al DJ de L-Gante y le secuestraron drogas sintéticas por $25 millones
Policiales

Detuvieron al DJ de L-Gante y le secuestraron drogas sintéticas por $25 millones

Javier Milei arremetió de nuevo contra el socialismo frente a Pedro Sánchez
Política

Javier Milei arremetió de nuevo contra el socialismo frente a Pedro Sánchez

Crimen en la puerta de un supermercado: difunden video del asesino en acción
Policiales

Crimen en la puerta de un supermercado: difunden video del asesino en acción

Arrestaron a una banda de tucumanos dedicada a robos y salideras en Rosario
Policiales

Arrestaron a una banda de tucumanos dedicada a robos y salideras en Rosario

Piden 18 años para custodio de un búnker por matar a un vendedor de la competencia
Policiales

Piden 18 años para custodio de un búnker por matar a un vendedor de la competencia

Tiro Suizo: salió a limpiar la vereda, entraron a su casa a robar y le pegaron
Policiales

Tiro Suizo: salió a limpiar la vereda, entraron a su casa a robar y le pegaron

Cuidacoches en Rosario: el debate en el Concejo repitió las divisiones del caso Uber
La Ciudad

Cuidacoches en Rosario: el debate en el Concejo repitió las divisiones del caso Uber

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas
La Ciudad

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas

Un herido en dos choques casi en simultáneo en  Circunvalación
La ciudad

Un herido en dos choques casi en simultáneo en  Circunvalación

Rescataron a un mono tití de un árbol en Villa Gobernador Gálvez
Información General

Rescataron a un mono tití de un árbol en Villa Gobernador Gálvez