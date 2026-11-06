Milei defendió el rumbo económico ante la Sociedad Rural Argentina

El presidente también destacó el rol de los empresarios en el país, a los que llamó "héroes". Y reiteró que su plan a largo plazo es eliminar las retenciones

El presidente Javier Milei brindó un discurso en la reunión de fin de año de la Sociedad Rural.

El presidente Javier Milei defendió este viernes el rumbo de la economía y destacó el rol de los empresarios en la Argentina, a los que llamó "héroes", al participar de un encuentro en la Sociedad Rural (SRA).

"Los empresarios son gente que va y se la juega. Mi máxima admiración a los empresarios, que son los que verdaderamente cambian el mundo, así que gracias por ponerle el hombro a la Argentina" , afirmó el primer mandatario.

En esa línea, agregó: "A alguien que arriesga lo suyo para resolver los problemas de la sociedad, no le encuentro otro nombre más que héroe. Y vaya que este auditorio está lleno de héroes que, día a día, alimentan a millones de personas. Ustedes alimentan a 500 millones de seres humanos" .

En ese pasaje de su discurso, recordó sus conversaciones con el magnate Elon Musk y resaltó que "(la automotriz) Tesla inaugura en la Argentina" el 20 de noviembre próximo.

Mile, Musk y las retenciones

"(Musk) es el (Thomas) Edison de la actualidad, el Leonardo Da Vinci de la actualidad, es maravilloso", consideró el jefe del Estado, que -de ese modo- presentó al empresario como un referente de la innovación tecnológica.

Frente al auditorio, el presidente defendió el rumbo marcado por Luis Caputo, a quién volvió a definir como el "mejor ministro de Economía de la historia".

Fue entonces cuando acusó recibo del reclamo agropecuario: "Si hay un sector que fue injustamente castigado, fueron ustedes con las retenciones, las cuales hemos ido bajando y nuestro plan de largo plazo es que desaparezcan".

"Un país productivo se construye con dos protagonistas que se necesitan mutuamente: el empresario y el trabajador. No vamos a bajar los brazos en esta pelea por hacer grande a la Argentina nuevamente".



Palabras del Presidente Javier Milei en la reunión de fin de año de… pic.twitter.com/d369P97PWQ — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 6, 2026

Asimismo, Milei sostuvo: "Los que fracasaron por cien años ahora nos quieren decir cómo hacer las cosas. Porque pueden cambiar las personas, pero siguen repitiendo el mismo modelo decadente".

En la reunión de fin de año de la Sociedad Rural, el libertario consideró también que la generación de la riqueza "es de los empresarios, no del Estado". Y añadió: "El Estado no debe estorbar".

El auditorio devolvió fuertes aplausos en diferentes momentos del discurso de Milei, con la expectativa puesta en las señales sobre las retenciones.