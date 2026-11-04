Desesperada búsqueda de una mujer que se fue de su casa hace 22 días

Huyó sin dinero, solo se llevó los documentos y la medicación psiquiátrica que toma regularmente. Su mamá teme que esté descompensada

La Fiscalía Regional de Rosario renovó el pedido de colaboración para dar con el paradero de Valeria Teresa Ávalos de 32 años , quien se retiró de su hogar de Villa Gobernador Gálvez el 13 de octubre pasado. Su madre también impulsa la búsqueda ante el temor de que su hija se haya descompensado.

En ese momento, Valeria tenía pelo atado con un rodete, vestía una remera de mangas largas color blanco y otro tipo pupera. Además, tenía puesta una calza gris y zapatillas rosadas.

La mujer mide 1,75 metros, tiene cabello negro, ojos marrones, tez trigueña y es de contextura robusta . Cualquier información sobre Valeria debe ser comunicada a la central de emergencias 911 o a las redes sociales de Fiscalía Regional 2.

" Pido que si alguien la vio se comunique con nosotros . Es una penuria no saber nada de mi hija. Va a hacer un mes que se fue y la Fiscalía no aún no obtuvo datos seguros. Todos los días consulto por novedades, pero me dicen que me van a llamar apenas tenga novedades. Hasta ahora no tuvimos ninguna noticia. Me dicen que las cámaras que hay en Villa Gobernador Gálvez tampoco la han enfocado", dijo la mujer a Telefé Rosario.

Gabriela Benítez, mamá de Valeria, contó este miércoles que la última información que tuvo de su hija fue que habría comprado un boleto para viajar de San Nicolás a Retiro (ciudad de Buenos Aires), algo extraño ya que la muchacha se fue de su casa sin dinero. "Solo agarró los documentos y la medicación que toma por el problema que tiene", subrayó Benítez.

Gabriela dice que está desesperada porque teme que alguien se aproveche de su hija, que sufre una patología psiquiátrica, le cause daño.

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"Es un calvario estar así, sin saber nada de mi hija. Ella se llevó la medicación, pero en un momento se le va a terminar, y ella sufre crisis que la ponen en riesgo, hasta puede atentar contra su propia vida. Si medicación, es alguien que está perdida y se puede lastimar. Por eso necesito que la gente me ayude. Si alguien se la llevó, necesito que me la devuelva.

Las personas que puedan aportar información sobre el paradero de Valeria pueden llamar también a los teléfonos 341 505 4002 o 341 3035143. El caso de Valeria también seguido de cerca por la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe.