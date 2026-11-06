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La pantalla gigante del Museo del Deporte emitirá en vivo la misa del papa León XIV en Argentina

El Arzobispado de Rosario y el gobierno de Santa Fe anunciaron la proyección del histórico evento. La cita será el lunes en Ayacucho al 4800

6 de noviembre 2026 · 15:22hs
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La pantalla del Museo del Deporte

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La pantalla del Museo del Deporte, ubicado en la zona sur de Rosario.

La pantalla gigante del Museo del Deporte emitirá en vivo la misa del papa León XIV en Argentina el próximo lunes, en el marco de su histórica visita al país. Sí, el mismo espacio en el que los rosarino se reunieron para disfrutar varios partidos de la selección argentina en el Mundial funcionará de escenario para una de las actividades centrales del viaje del Sumo Pontífice a la Argentina.

Impulsada por el gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Cultura, y el Arzobispado de Rosario, la proyección permitirá que vecinas y vecinos se reúnan en el espacio público de Ayacucho al 4800 para compartir el histórico evento.

Monseñor Eduardo Martín y de la ministra de Cultura, Susana Rueda, dieron detalles de la propuesta. La proyección se iniciará a las 8.30 de la mañana del lunes, compartiendo la programación diseñada por RTS, el canal de televisión pública de la provincia de Santa Fe, y tendrá como punto destacado la misa que el Papa León XIV brindará a partir de las 11.30.

De este modo, el espacio público del Parque Héroes de Malvinas, uno de los grandes puntos de encuentro de los Juegos Suramericanos, volverá a reunir a familias, vecinas y vecinos para compartir de manera gratuita la misa del papa León.

Una visita histórica

El espacio en el Parque Héroes de Malvinas será el punto de encuentro para fieles y vecinos en general que el próximo lunes feriado, decretado por el presidente Javier Milei, podrán seguir la misa principal en la Ciudad de Buenos Aires. "Estamos comprometidos culturalmente con esta visita, que es histórica", dijo la ministra de Cultura, Susana Rueda.

Rueda destacó la presencia del Sumo Pontífice "en un momento muy difícil desde el punto de vista económico, en el que hay mucha gente sufriendo" porque "trae un mensaje de esperanza, de trabajo, de unidad y de encuentro entre todos los argentinos; sobre todo, un mensaje que promueve la construcción de comunidad”.

La actividad en el Museo del Deporte comenzarà a las 8.30 y se extenderá hasta las 15. Ante tamaño evento en Argentina, aseguraron que no se suspende por lluvia. “Esperamos que desde muy temprano se acerque la gente, sobre todo del barrio, con su reposera, su heladerita y su mate, para participar, compartir y formar esta comunidad que promueve el Papa en su visita a la Argentina", manifestó Rueda.

“Es un acontecimiento histórico y una gran ocasión para escuchar a una autoridad espiritual y pastoral que nos trae un mensaje de esperanza y de paz, que busca la unidad y que seguramente nos invitará a buscar caminos de justicia y de paz entre los argentinos. Estamos muy contentos y creo que la población va a responder conforme a lo que esperamos”, agregó el monseñor Eduardo Martín, que celebró el aporte de la tecnología para llevar el mensaje de León XIV a la masa de la sociedad.

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