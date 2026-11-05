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Mercados: el riesgo país sigue subiendo y rompió la barrera de los 900 puntos

Los bonos argentinos cayeron 2,9% en una jornada de fuertes bajas en Wall Street. Las dudas sobre la economía local y la continuidad del respaldo de Estados Unidos sumaron presión

5 de noviembre 2026 · 18:45hs
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Mercados. Los analistas atribuyen el deterioro a una combinación de factores locales y externos.

Mercados. Los analistas atribuyen el deterioro a una combinación de factores locales y externos.

El riesgo país trepó a 927 puntos básicos y alcanzó su nivel más alto del año, en una jornada de fuertes caídas para los bonos y las acciones argentinas. El indicador más que duplicó el piso de 402 puntos que había registrado en julio y volvió a reflejar una combinación de incertidumbre local y mayor aversión al riesgo en los mercados internacionales.

Puntualmente el riesgo país se disparó 8,8% hasta los 927 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan. Se trata de la mayor caída diaria desde octubre 2025, después de que las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires sorprendieran al mercado en septiembre y antes de las nacionales.

Los títulos de la deuda argentina que cotizan en Nueva York retrocedieron 2,9%, después de haber perdido entre 0,2% y 0,7% en la rueda anterior. El deterioro se produjo en medio de una fuerte caída de Wall Street, donde el Nasdaq cedió 5,1% y el Dow Jones, casi 2%.

Aunque las elecciones en Brasil y las legislativas estadounidenses sumaron volatilidad, analistas locales advirtieron que buena parte de la explicación debe buscarse puertas adentro. Señalaron que el deterioro de la deuda argentina comenzó a mediados de julio, mucho antes de esos resultados electorales, y que hasta el martes el riesgo país ya había acumulado una suba de unos 440 puntos básicos.

El mercado empezó a mirar más allá de la coyuntura y a incorporar en los precios las dudas sobre el respaldo político necesario para sostener el rumbo económico. A esa preocupación se sumó la posibilidad de que los demócratas, fortalecidos por su triunfo en Estados Unidos, retomen los proyectos de ley que presentaron este año para limitar la ayuda financiera de Donald Trump a la Argentina. Un debilitamiento del presidente estadounidense agrega incertidumbre sobre ese apoyo al gobierno de Javier Milei.

Presión sobre las acciones argentinas

La presión también se sintió en las acciones argentinas que operan en Nueva York, que registraron bajas de hasta 5,5%. Entre las más afectadas se ubicaron los bancos, como Supervielle, y las empresas de servicios, como Edenor. Mercado Libre tuvo una caída aún más pronunciada, del 15%, vinculada con la presentación de sus resultados trimestrales.

En Buenos Aires, el índice Merval retrocedió 2,8% medido en pesos y 3,9% en dólares.

Nicolás Max, director de Inversiones de Criteria, sostuvo que la Argentina “paga por sus pecados y el castigo global a los créditos más riesgosos”. Según explicó, la evolución del riesgo país responde tanto a factores internacionales como a dificultades propias de la economía local.

Max señaló que el exceso de deuda con calificación CCC profundizó la distancia respecto de los emisores mejor posicionados. La diferencia de rendimientos entre los títulos de esa categoría y los calificados como B ya se ubica en torno de los 1.000 puntos básicos, un escenario que eleva las exigencias para países como la Argentina.

En el plano local, el analista explicó que el riesgo país refleja las dudas de una parte del mercado sobre el desempeño de la economía y su capacidad para generar las divisas necesarias para afrontar los vencimientos de deuda, en un contexto de acceso restringido al financiamiento internacional.

El indicador también incorpora incertidumbre sobre la continuidad, después de 2027, de las políticas económicas que los inversores valoran positivamente. Para Max, aunque el rumbo general hoy no está en discusión, el desafío consiste en consolidar los resultados y ofrecer previsibilidad hacia adelante, en un escenario internacional más exigente para los deudores de mayor riesgo.

La cotización del dólar

Por su parte, durante la rueda de ayer el dólar retrocedió a nivel mayorista. En tanto, los dólares financieros alcanzaron nuevos récords en la jornada previa y los analistas advirtieron sobre los riesgos de una mayor apreciación del peso frente a sus principales socios comerciales.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio perdió $0,5 (-0,03%) a $1.545,5 para la venta. De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria ($1.958,16) se ubicó en 26,7%.

El volumen operado en el segmento de contado superó los u$s754,8 millones. Los contratos de futuros registraron incrementos de hasta el 0,1% en la jornada.

El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.570,5 para fines de noviembre y en torno a $1.599,5 en diciembre.

Sin embargo, la principal preocupación del mercado no pasa únicamente por el nivel nominal del dólar, sino por la evolución del peso frente al real brasileño, una relación determinante para la competitividad de la economía argentina. Desde el viernes previo a los comicios, el real perdió un 9,15% de su valor frente al dólar, mientras que el peso argentino apenas se depreció un 1,5%. Esta divergencia volvió a instalar el debate sobre el atraso cambiario y sus consecuencias para el comercio bilateral.

El mercado brasileño ajustó sus expectativas cambiarias y ahora proyecta un real cercano a los valores actuales para fines de año, aproximadamente un 6% más depreciado que lo previsto antes de las elecciones. La situación resulta especialmente relevante para Argentina debido al peso de Brasil como socio comercial y a la competencia entre ambos países en distintos segmentos industriales.

Si bien el Gobierno consiguió amortiguar el impacto de la crisis cambiaria brasileña sobre el dólar local, no pudo evitar una apreciación relativa del peso frente a la moneda de su principal socio comercial. La combinación de un peso más fuerte y una mayor prima de riesgo difícilmente pueda prolongarse indefinidamente sin algún ajuste.

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