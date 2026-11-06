Residencias culturales 2027: hasta el 16 de noviembre estará abierta la convocatoria en VGG

La iniciativa consiste en un trayecto de formación en acción con una duración de 11 meses para propiciar reflexiones y experiencias pedagógicas vinculadas al espacio público

Quienes participen como residentes cumplirán un rol clave como promotores del juego, la convivencia y el acceso a diferentes lenguajes artísticos a través de la mediación cultural.

El Ministerio de Cultura de la provincia lanzó una nueva edición del programa Residencias Culturales destinado a jóvenes. En Villa Gobernador Gálvez, la iniciativa tiene la inscripción abierta hasta el 16 de noviembre y tendrá como sedes a Los Aleros de "La Esperanza" y "Nahuel Huapi".

Se encuentra abierta la inscripción para sumarse a las Residencias Culturales 2027, una propuesta de formación impulsada por el área de cultura provincial que abre sus puertas en espacios culturales y museos del territorio santafesino. En Villa Gobernador Gálvez, los espacios convocantes son los dispositivos de Los Aleros “La Esperanza” y “Nahuel Huapi”.

La iniciativa consiste en un trayecto de formación en acción con una duración de 11 meses —desde el 15 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2027— que busca propiciar reflexiones y experiencias pedagógicas vinculadas al espacio público. Quienes participen como residentes cumplirán un rol clave como promotores del juego, la convivencia y el acceso a diferentes lenguajes artísticos a través de la mediación cultural.

Además de contar con una capacitación permanente en nuevas miradas sobre el campo cultural y el espacio público, el programa otorga una asignación económica estímulo.

Requisitos

La convocatoria está dirigida a jóvenes que deseen formar parte activa de la gestión y animación cultural. Los requisitos excluyentes son una edad entre 18 y 25 años, contar con título secundario o constancia de título en trámite y residir en la provincia de Santa Fe.

Este año, el trámite de inscripción es 100% online y permanecerá abierto hasta el 16 de noviembre. Las personas interesadas en postularse, así como consultar las bases, condiciones y el formulario digital correspondiente, deben ingresar al sitio web oficial www.santafecultura.gob.ar.

Para aquellos postulantes que necesiten mayor asesoramiento o tengan consultas específicas, el organismo habilitó el correo electrónico de contacto: [email protected].

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