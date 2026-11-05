Condenaron a un exfuncionario provincial por abuso sexual de una empleada

Marcelo Dellaporta firmó un juicio abreviado y no irá a prisión. Había renunciado en el Ministerio de Salud de Santa Fe después de la denuncia

La Justicia provincial condenó al exsecretario de Participación Social del Ministerio de Salud de Santa Fe, Marcelo Dellaporta , a 3 años de prisión de ejecución condicional. Una empleada lo había denunciado por abuso sexual y la investigación se cerró a través de un procedimiento abreviado homologado este miércoles.

El médico oriundo de Esperanza aceptó su responsabilidad penal y accedió a una sentencia que le permitirá seguir en libertad. Sin embargo, deberá cumplir una serie de reglas de conducta acordadas entre la defensa y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El exfuncionario había renunciado a su cargo meses después de la apertura de la causa penal. Actualmente estaba trabajando en un Samco de su ciudad, de modo que la cartera sanitaria lo suspendió y abrió un sumario administrativo para analizar la situación a partir del fallo.

Dellaporta fue denunciado penalmente en diciembre de 2024 por un episodio ocurrido a fines de octubre de aquel año. Una empleada del Ministerio de Salud dijo que la acorraló contra un armario sin su consentimiento, intentó besarla y tocó sus partes íntimas mientras estaban en el despacho de la ciudad de Santa Fe.

El fiscal Roberto Olcese imputó al funcionario por abuso sexual simple en marzo de 2025, la misma figura con la que el juez Leandro Lazzarini homologó luego la sentencia condicional. En el camino, el sospechoso dejó su cargo en el Poder Ejecutivo provincial y se fue a trabajar al Hospital Daniel Alonso Criado de Esperanza, donde cubre 44 horas semanales.

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El gobernador Maximiliano Pullaro aceptó la renuncia cinco días después de la presentación formal. En ese momento, el exsecretario de Participación Social difundió comunicado en el que señalaba que su situación era "injusta e inadmisible".

El médico rechazó la denuncia de la empleada públicamente, pero decidió apartarse de sus funciones. "Es el camino correcto para que la Justicia investigue", dijo entonces. Un año y medio más tarde, aceptó una condena a prisión condicional por el delito que le atribuyeron.

Las restricciones que deberá cumplir durante dos años

Si bien no quedará detenido, Dellaporta debe respetar una serie de restricciones durante dos años para cumplir el veredicto. Su abogado Ignacio Alfonso Garrone y la fiscal Vivian Galeano acordaron las siguientes medidas:

Prohibición absoluta de mantener contacto con la víctima por cualquier medio: personal, telefónico, electrónico, redes sociales o a través de terceras personas

Prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la mujer y de su domicilio

Fijar un domicilio real en la ciudad de Esperanza, bajo supervisión de la Dirección de Control y Asistencia Pospenitenciaria

No portar armas de ningún tipo

Abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas

Por otra parte, el fallo ordena la identificación genética del condenado para incorporarlo al Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, conforme a lo establecido por la ley 26.879. Este procedimiento se realizará una vez que la sentencia quede firme.

¿Quién es Marcelo Dellaporta?

El exfuncionario provincial nació en Sarmiento, un pueblo del departamento Las Colonias. Graduado en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), dirigió el Samco de Esperanza y fue concejal del Partido Socialista (PS) entre 2015 y 2019. Cuatro años más tarde, compitió con el senador provincial Rubén Pirola para ocupar su banca como candidato de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Tras la derrota en las urnas, Dellaporta fue designado secretario de Participación Social bajo la ministra de Salud, Silvia Ciancio. La imputación lo llevó a dejar el cargo a principios de 2025 y ahora, el gobierno santafesino analiza la posibilidad de despedirlo de su trabajo en el hospital local.