Arrestaron a una banda de tucumanos dedicada a robos y salideras en Rosario

En uno de los casos investigados, los ladrones le quitaron 28 millones de pesos a un jubilado. Usaban motos y cajas de reparto de aplicaciones

Una semana después de una salidera con un botín de 28 millones de pesos en el centro de Rosario, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a siete personas vinculadas al robo y a otros episodios similares. Fuentes oficiales plantearon este jueves que hay una banda de ladrones tucumanos detrás de todos los casos denunciados.

Las fuerzas de seguridad arrestaron a seis hombres y a una joven que está en pareja con uno de los sospechosos. La búsqueda de los delincuentes llevó a las autoridades hasta una cochera del barrio Echesortu y luego a un hotel vecino a la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron cinco motocicletas, una decena de cascos y dos cajas de reparto de aplicaciones . Los vehículos fueron identificados a través del análisis de video del sistema Lince para esclarecer la salidera que sufrió un jubilado el último 30 de octubre, pero también hay indicios de conexiones con otros robos recientes en el centro y el macrocentro de la ciudad.

Los allanamientos anunciados este jueves fueron la conclusión de un trabajo que comenzó siguiendo la pista de una Bajaj Dominar de 250 centímetros cúbicos . El rodado rojo con detalles negros y grises estaba estacionado en un garaje de Echesortu y la patente no coincidía con la descripción.

Video: PDI.

La semana anterior, un hombre de 67 años había denunciado el robo de una mochila con 28 millones de pesos en avenida Arturo Illia y Dorrego, donde le rompieron un vidrio trasero para arrebatarle el dinero. La víctima venía manejando una camioneta y dijo que los delincuentes escaparon en un vehículo con características similares a las de la moto antes mencionada.

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Los agentes de la PDI advirtieron que en la misma cochera había dos Bajaj Rouser de 250 cc y 400 cc. Por orden del fiscal David Carizza, los investigadores empezaron a vigilar el lugar y finalmente arrestaron a cuatro jóvenes de entre 23 y 27 años cuya descripción física coincidía con las imágenes del Lince.

Más tarde, una muchacha de 19 años también fue detenida en base a los datos de los videos, apuntada como la pareja de uno de los miembros de Los Tucumanos. En esta instancia se sumó el secuestro de dos motocicletas Keller de 110 cc., una blanca y otra negra.

Cajas de reparto de Uber Eats y Rappi

A la hora de reunir evidencia vinculada al caso, los policías encontraron una caja de reparto de Uber Eats y una de Rappi. También secuestraron ocho teléfonos celulares y dinero en efectivo, incluyendo dólares, euros y reales.

Si bien la mayoría de las denuncias de salideras se refieren a delincuentes en moto, los investigadores sospechaban que Los Tucumanos también habían usado una Volkswagen Amarok gris en varios robos. Finalmente, la pick up fue detectada frente a un hotel de la zona de la Terminal de Ómnibus, en el barrio Luis Agote.

Foto: PDI.

Durante el procedimiento, la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe identificó a los dos dueños de la camioneta y ambos quedaron demorados. Más tarde, la Justicia provincial ordenó un allanamiento del alojamiento, donde encontraron más dinero en efectivo, ropa y dos teléfonos Iphone.

El operativo coordinado junto a la PDI concluyó con el arresto de Javier Luciano U. (27), Joel Fabricio H. (23), Martina Abigail A. (19), Víctor Leonel A. (23), Cristian Benjamín S. (25), Ricardo A. (30) y Facundo Q. (21). Todos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).