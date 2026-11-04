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Timbúes recibió más 80 millones de pesos para ampliar y reforzar el sistema de agua potable

El financiamiento fue solicitado en forma conjunta por la Comuna y la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y llega a través del Programa Brigadier

4 de noviembre 2026 · 13:15hs
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El primer desembolso es de 40.000.000 de pesos y la obra queda como patrimonio de la Comuna y su costo no se trasladará a la tarifa que abonan los vecinos.

El primer desembolso es de 40.000.000 de pesos y la obra queda como patrimonio de la Comuna y su costo no se trasladará a la tarifa que abonan los vecinos.
Timbúes recibió más 80 millones de pesos para ampliar y reforzar el sistema de agua potable

El Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe otorgó a Timbúes un Aporte No Reintegrable de 80.872.953 pesos para la obra “Mejoras en el Sistema de Agua Potable para la localidad de Timbúes”. El financiamiento fue solicitado en forma conjunta entre la Comuna y la Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Timbúes, y llega a través del Programa Brigadier. Los fondos irán a la Cooperativa, que será la encargada de ejecutar los trabajos.

El programa se presentó en una reunión encabezada por el presidente comunal, Antonio Fiorenza de la que a su vez participaron el secretario de agua potable y saneamiento de la Provincia, Leonel Marimioli, junto a su equipo; la presidente de la Cooperativa de Timbúes y de la Federación de Cooperativas Santafesinas, Patricia Leiva y el actual gerente de la la Cooperativa de Timbúes, Mario Sabetti.

Agua potable con más presión y caudal

La obra permitirá la incorporación de una nueva perforación al sistema de captación y la instalación de cañerías de mayor diámetro, traerá beneficios para todos los usuarios del pueblo, respecto al suministro ya que habrá mayor presión y más caudal, sobre todo en época estival cuando se registran picos de consumo.

La primera etapa de la ejecución será la colocación de una cañería de impulsión de 240 metros, de 250 mm de diámetro, que lleva el agua del nuevo pozo realizado por la Comuna hasta el tanque de reserva. La segunda etapa será la colocación de una cañería de refuerzo de 870 metros, de 160 mm, que va desde el tanque hacia la zona este, con un cruce de ruta y otro de ferrocarril.

40 millones para la primera etapa

El primer desembolso es de 40.000.000 de pesos y la obra queda como patrimonio de la Comuna y su costo no se trasladará a la tarifa que abonan los vecinos.

En este sentido, Fiorenza expresó: “El agua es un servicio esencial y lo tenemos que garantizar. Este proyecto lo presentamos junto con la Cooperativa porque es quien conoce la red y presta el servicio todos los días. Agradecemos el acompañamiento del Gobernador, Maximiliano Pullaro y la Diputada, Silvana Di Stefano, porque a través de esta inversión seguimos mejorando la calidad de vida de los timbuenses”.

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