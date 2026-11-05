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Choque de camiones: la autopista estaba cortada en Capitán Bermúdez hacia Rosario

Un vehículo de gran porte se cruzó de carril y perdió la carga de maíz. Trabajaban para retirar el camión y limpiar la autopista

5 de noviembre 2026 · 21:00hs
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Choque de camiones: la autopista estaba cortada en Capitán Bermúdez hacia Rosario

Un violento choque de camiones en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de Capitán Bermúdez, terminó con uno de los vehículos de gran porte cruzado en el carril en dirección a Rosario y la carga de maíz desparramada sobre la banquina.

Después de las 20 de este jueves, tres grúas trabajaban en el lugar para retirar el camión de la autopista, y todavía faltaba recoger el maíz.

El accidente ocurrió en la tarde de este jueves. Según el testimonio aportado por testigos, un camión se vio encerrado por otro vehículo, hizo una maniobra brusca y se cruzó de carril, donde embistió a un Scania rojo que se dirigía a Rosario.

Uno de los choferes debió ser liberado de la cabina. Sufrió heridas y fue trasladado en helicóptero sanitario a Rosario, donde se encontraba fuera de peligro.

La circulación en la autopista entre Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez se vio reducida, hasta que en la noche los trabajos obligaron a cortar el tránsito en el carril hacia Rosario.

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