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El "cura colectivero" que llevará a 30 jóvenes de Rosario a Buenos Aires para ver al Papa

El sacerdote Gonzalo Carbone maneja el transporte del Seminario San Carlos Borromeo. Los estudiantes se preparan con entusiasmo. En esta nota, cómo se organizó este particular viaje

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

6 de noviembre 2026 · 09:32hs
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El cura colectivero que llevará a 30 jóvenes de Rosario a Buenos Aires para ver al Papa.

El "cura colectivero" que llevará a 30 jóvenes de Rosario a Buenos Aires para ver al Papa.

El sacerdote Gonzalo Carbone será el encargado de acompañar a 30 adolescentes y jóvenes del Seminario Carlos Borromeo, de Capitán Bermúdez, quienes tienen previsto estar en Buenos Aires el sábado para ver al Papa León XIV durante su visita a la Argentina. La idea es participar en todas las actividades que realice el Sumo Pontífice. Los chicos, que tienen entre 13 y 17 años, asisten a esta escuela secundaria en la que se preparan para iniciar el camino del sacerdocio. El seminario pertenece a la Arquidiósecis de Rosario, a cargo de Monseñor Eduardo Martín. "Soy el que maneja el colectivo del seminario. Lo compramos porque tenemos que hacer muchos traslados, y somos muchos, entonces es más cómodo y también más barato", cuenta el cura a La Capital, con gran entusiasmo.

Carbone está al frente del "seminario de menores", y tiene la misión, además, de trasladarlos en este periplo. La intención es ver "todas la veces que se pueda" a León XIV, quien el 8 de noviembre a las 16.30 pisará suelo argentino.

El Papa León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre.

El Papa León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre.

Monaguillos rosarinos con el Papa

"Viajamos con los seminaristas el domingo a la mañana hacia Buenos Aires, para participar de la misa en el Monumento de los Españoles, que está prevista para el lunes. Si Dios quiere también iremos a la vigilia de jóvenes del martes por la noche, en el mismo lugar", cuenta Carbone.

"De ahí, y sin dormir, iremos a Luján para estar en la Misa (en la Basílica) donde tres de nuestro seminarista, Kevin (de 16 años), Nicolás (de 15) y Thomas (de 14) participarán de la Liturgia Papal como monaguillos", expresa el sacerdote. "Ellos serán nada menos que los encargado de lavarle las manos al Papa durante el ofertorio", dice con enorme entusiasmo y emoción.

Los alumnos del seminario serán algunos de los pocos argentinos que estarán tan cerca de León XIV en esta visita que movilizará a millones de personas en los próximos días.

Un sacerdote comprometido y audaz

Gonzalo Carbone fue ordenado sacerdote en 2014. Es un cura con una fuerte vocación pastoral que se ha comprometido con los más vulnerables, especialmente los jóvenes, desde los comienzos de su tarea. Se lo conoce por recorrer en forma constante las zonas más empobrecidas de la ciudad y levantar la voz por los más "castigados" a causa de la falta de oportunidades y el flagelo del consumo de drogas.

Es un colaborador permanente del Hogar San Roque, donde viven personas con discapacidad, que son ayudadas por la Iglesia.

La agenda del Papa en la Argentina

Domingo 8 de noviembre: llegada y encuentro con el presidente Javier Milei

La agenda de León XIV comenzará el domingo 8 de noviembre. A las 16.30, será recibido oficialmente en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Luego participará de un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, en la ciudad de Buenos Aires.

A las 17.50, el Pontífice se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Más tarde, en el Palacio Libertad, tendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Lunes 9 de noviembre: misa en Palermo y visitas institucionales

El lunes 9, declarado feriado nacional, el Papa visitará a las 9.15 el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se encontrará con trabajadores y personas con discapacidad que reciben atención en la institución.

A las 11.30 celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. En ese mismo lugar, Juan Pablo II ofició una celebración durante su primera visita a la Argentina, en 1982.

Por la tarde, a las 16.10, León XIV visitará la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. Después se reunirá con representantes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada terminará con una celebración de vísperas junto a integrantes del Episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

Martes 10 de noviembre: misa multitudinaria en Córdoba

El martes, el Papa viajará a Córdoba. Partirá desde Aeroparque a las 7.30 y, a las 10, celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

A las 15.15 se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El regreso a Buenos Aires está previsto para las 16.55. Por la noche, a las 20.15, encabezará una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: visita a Devoto y misa en Luján

La última jornada comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, conocido como cárcel de Devoto.

A las 10, León XIV celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires. El gobierno bonaerense estimó que la convocatoria podría reunir entre tres y cuatro millones de personas.

La despedida oficial está prevista para las 14 en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, desde donde el Pontífice partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira.

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