La 5ª Feria del Libro de Roldán convoca a los autores con un certamen de relatos

La Municipalidad de Roldán abrió las convocatorias para participar de la 5ª Feria del Libro, que se realizará bajo el lema “Roldán: capítulo 160”, en el marco de los festejos por el 160º aniversario de la ciudad. Editoriales, librerías, autores, escritoras, gestores culturales y vecinos con ganas de escribir ya pueden sumarse a una propuesta pensada para reencontrarse con la lectura, la cultura y la historia local.
Las editoriales, librerías y expositores interesados en contar con su propio espacio pueden reservar su stand completando el formulario de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/1YO8FfSGJY4DuZI—d8Kz1iOfhrmyGs40BzuAy42znxbM/edit?hl=ES
Por su parte, los autores, escritoras y gestores culturales que deseen presentar sus libros o desarrollar talleres y actividades pueden enviar sus propuestas a través del formulario para autores y actividades: https://docs.google.com/forms/d/1vkaO7aU1fRs—r6c81UUgHFRXDu8zG0ZORol59YzQYZM/edit?pli=1
Además, se convoca a toda la comunidad a ser parte de la memoria local participando del certamen “Roldán: 160 años en 160 relatos”, un concurso libre y abierto que invita a compartir relatos breves e inspiradores y que busca revalorizar las historias de la ciudad.
La feria se desarrollará en el SUM del Paseo de la Estación, con entrada libre y abierta a todo público, el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre, de 9: a 19, y el sábado 14 de noviembre, de 14 a 20. Serán tres jornadas con propuestas para todas las edades, pensadas para vecinos, familias, escuelas e instituciones de toda la región.
Para mayor información y consultas sobre las bases de los certámenes, comunicarse al 341 213-3020.
Cursos de pastelería y diseño
En tanto, La Municipalidad de Roldán, junto al gobierno de la provincia de Santa Fe a través del programa Impulsa, abrió la propuesta de dos nuevos cursos de formación gratuitos para vecinos y vecinas de la ciudad: Pastelería inicial y Diseño digital e inteligencia artificial. Ambas capacitaciones se dictarán de manera presencial, tendrán una carga horaria de 100 horas y contarán con cupos limitados.
Pastelería inicial ofrece una primera aproximación al oficio, con herramientas para quienes quieran aprender o dar un primer paso hacia un emprendimiento propio. Por su parte, Diseño digital e inteligencia artificial apunta a incorporar recursos tecnológicos y de diseño que permitan potenciar proyectos, trabajos y emprendimientos en un entorno cada vez más digital. Con estas propuestas, el municipio continúa ampliando su oferta de capacitación para brindar nuevas herramientas laborales y de desarrollo personal a los vecinos de Roldán.
Para conocer más información sobre los cursos, los interesados pueden comunicarse al teléfono 341-6490681 o acercándose a Rioja 642.
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