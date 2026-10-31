La 5ª Feria del Libro de Roldán convoca a los autores con un certamen de relatos

Abrió la inscripción a expositores, autores y gestores culturales. La ciudad celebra sus 160 años con un certamen de 160 relatos

La 5ª Feria del Libro será el 12, 13 y 14 de noviembre en el SUM del Paseo de la Estación.

La Municipalidad de Roldán abrió las convocatorias para participar de la 5ª Feria del Libro, que se realizará bajo el lema “Roldán: capítulo 160”, en el marco de los festejos por el 160º aniversario de la ciudad. Editoriales, librerías, autores, escritoras, gestores culturales y vecinos con ganas de escribir ya pueden sumarse a una propuesta pensada para reencontrarse con la lectura, la cultura y la historia local.

Las editoriales, librerías y expositores interesados en contar con su propio espacio pueden reservar su stand completando el formulario de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/1YO8FfSGJY4DuZI—d8Kz1iOfhrmyGs40BzuAy42znxbM/edit?hl=ES

Por su parte, los autores, escritoras y gestores culturales que deseen presentar sus libros o desarrollar talleres y actividades pueden enviar sus propuestas a través del formulario para autores y actividades: https://docs.google.com/forms/d/1vkaO7aU1fRs—r6c81UUgHFRXDu8zG0ZORol59YzQYZM/edit?pli=1

Además, se convoca a toda la comunidad a ser parte de la memoria local participando del certamen “Roldán: 160 años en 160 relatos”, un concurso libre y abierto que invita a compartir relatos breves e inspiradores y que busca revalorizar las historias de la ciudad.

La feria se desarrollará en el SUM del Paseo de la Estación, con entrada libre y abierta a todo público, el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre, de 9: a 19, y el sábado 14 de noviembre, de 14 a 20. Serán tres jornadas con propuestas para todas las edades, pensadas para vecinos, familias, escuelas e instituciones de toda la región.

Para mayor información y consultas sobre las bases de los certámenes, comunicarse al 341 213-3020.

Cursos de pastelería y diseño

En tanto, La Municipalidad de Roldán, junto al gobierno de la provincia de Santa Fe a través del programa Impulsa, abrió la propuesta de dos nuevos cursos de formación gratuitos para vecinos y vecinas de la ciudad: Pastelería inicial y Diseño digital e inteligencia artificial. Ambas capacitaciones se dictarán de manera presencial, tendrán una carga horaria de 100 horas y contarán con cupos limitados.

Pastelería inicial ofrece una primera aproximación al oficio, con herramientas para quienes quieran aprender o dar un primer paso hacia un emprendimiento propio. Por su parte, Diseño digital e inteligencia artificial apunta a incorporar recursos tecnológicos y de diseño que permitan potenciar proyectos, trabajos y emprendimientos en un entorno cada vez más digital. Con estas propuestas, el municipio continúa ampliando su oferta de capacitación para brindar nuevas herramientas laborales y de desarrollo personal a los vecinos de Roldán.

Para conocer más información sobre los cursos, los interesados pueden comunicarse al teléfono 341-6490681 o acercándose a Rioja 642.

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