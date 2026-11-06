El cavallino rampante en la mira: hallaron paquetes de cocaína con el escudo de Ferrari

La PDI secuestró casi 10 kilos de droga en Timbúes, luego de una denuncia sobre amenazas con armas de fuego. Detuvieron a una mujer y su pareja se entregó después

Una mujer de 36 años fue detenida en el norte del Gran Rosario tras el secuestro de paquetes de cocaína con el escudo de Ferrari . Después del operativo, su pareja también quedó bajo arresto por la tenencia de la droga y dos armas de fuego en Timbúes .

La Policía de Investigaciones (PDI) encontró 9,490 kilogramos de la droga compactada durante dos allanamientos en el departamento San Lorenzo . Además hallaron 136 gramos de marihuana , entre otros elementos de interés para la causa que luego derivó en la intervención de la Justicia federal.

En primera instancia, los agentes arrestaron a Yamile B. a partir de un pedido del fiscal provincial Aquiles Balbis . A la noche, las fuerzas de seguridad confirmaron que un hombre de 41 años se había entregado por el mismo procedimiento . El sospechoso vivía con la mujer en uno de los domicilios apuntados por las autoridades.

El uso del cavallino rampante para distribuir estupefacientes tiene algunos antecedentes en la región y otros puntos del país. Hace poco más de dos meses, la policía de Rosario arrestó a cinco personas luego del secuestro de un kilo de cocaína de alta pureza que tenían el logo de Ferrari . El operativo se realizó en un pasillo ubicado sobre Nahuel Huapi al 3900, en el barrio Alvear.

Foto: PDI.

En esta oportunidad, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó allanamientos en Timbúes debido a una denuncia sobre amenazas calificadas por el uso de arma de fuego. Sin embargo, el resultado más importante del procedimiento fue el hallazgo de nueve paquetes de droga con la marca de la famosa automotriz italiana.

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En base al pedido de Balbis, la PDI y otros grupos de la Unidad Regional XVII inspeccionaron dos domicilios en Maipú al 400 y General Roca al 400. Luego del hallazgo de la droga sin fraccionar, pidieron la intervención del Ministerio Público Fiscal (MPF) para investigar el origen de la mercadería ilegal.

Video: PDI.

Por otra parte, las fuerzas de seguridad provinciales encontraron un revólver calibre 38 y una pistola. Además, se llevaron un cargador de 9 milímetros, proyectiles calibre 380, teléfonos celulares y una balanza digital. En total secuestraron 493.500 pesos y 200 dólares en efectivo.

En lo que respecta a la cocaína, el fiscal federal coadyuvante Agustín Mori ordenó el arresto de la mujer identificada durante los allanamientos. Alrededor de las 20.30, la PDI de San Lorenzo confirmó que Federico S. se había presentado en sus dependencias y también quedó privado de su libertad como parte de la investigación.