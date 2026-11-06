Noviembre azul, salud masculina: chequeos gratuitos y señales de alerta en la salud

En el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria proponen exámenes médicos a los hombres. El foco se pone en la salud masculina: próstata y testículos

Noviembre azul, el mes destinado a la salud masculina . Porque los hombres, muchas veces, demoran las consultas o tienen que ser sus parejas o hijas las que los impulsan a acercarse a los consultorios. Lo cierto, es que hay chequeos específicos que los hombres deben realizarse de acuerdo a las distintas etapas que atraviesen en su vida . Por eso, en el Hospital Escuela Eva Perón se propusieron que se acerquen los varones para poder detectar a tiempo enfermedades propias del género. También se generan espacios de conversación para aquellos que estén atravesando por situaciones particulares de salud.

Durante la semana del que se inicia este lunes se proponen controles de cáncer de próstata que incluye una evaluación del riesgo y el dosaje de PSA, de acuerdo a la indicación médica.

El 16 de noviembre se realizará una charla de educación sexual en paciente con cáncer que incluye un desayuno.

En la semana que comienza el 24 de noviembre los especialistas del nosocomio hablarán sobre cáncer de testículo y brindarán información y cómo reconocer los signos de alarma para hacer una consulta temprana.

El lema de este año es "hablar, prevenir y consultar a tiempo también es cuidar la salud". La médica oncóloga Aneley Traverso, dijo a La Capital: "Iniciamos este año esta campaña en el hospital enfocados en la salud masculina con el eje puesto en cáncer de próstata y testículo, pero también en la salud mental y la sexualidad".

Menos atentos a sus problemas

La idea surge "con el grupo de oncólogos el hospital, donde ponemos el acento en el varón durante este mes, algo que se hace en todo el mundo, teniendo en cuenta que en octubre nos enfocamos todo a las mujeres y ahora miramos más detenidamente qué les pasa a ellos", dice la experta en uro oncología.

Traverso destacó que "en general los temas de salud del hombre están menos presentes en las agendas diarias de las personas".

Respecto al cáncer de próstata y de testículos, la médica dijo que son patologías propias del género masculino y en el caso de los tumores de próstata malignos "son lo más comunes en los hombres" y de testículo "una enfermedad más común en jóvenes".

Foto: La Capital / Archivo.

"La detección temprana es clave: nuestra finalidad no es el screening masivo sino alentar la consulta temprana con el urólogo", mencionó. Y respecto a la enfermedad oncológica en testículos "tenemos muchos pacientes jóvenes en el hospital con este problema de salud y por eso es importante que el varón sepa que debe palparse esta zona del cuerpo".

Otra de las acciones es la de salud sexual para las personas que atraviesan un tratamiento por cáncer. "Algunos pacientes ven afectada su vida sexual y por eso una especialista les dará una charla con el objetivo de que se lleven información, educación y herramientas para mejorar su calidad de vida", sostuvo.

"Es común que veamos que a los hombres les cuesta más hablar de ciertos temas, de su salud, de sexualidad. Es clave que hagamos foco en la salud masculina de manera integral", señaló Traverso.

Datos y estadísticas

En la Argentina "tenemos un subregistro de la cantidad de pacientes con cáncer de próstata", dijo la experta. "Lo que sí sabemos es que el 40 por ciento de los pacientes con este diagnóstico ya tenían metástasis al momento de la detección".

"Este dato, el que se llega en etapas avanzadas nos obliga a repensar las estrategias de screening. Hacer estudios masivos es algo que se debate mucho entre los especialistas, pero con el auge de nuevas herramientas como la resonancia magnética, el hecho de no necesitar en todos los pacientes una biopsia, es preciso poner nuevamente el tema de los estudios masivos en consideración, para llegar a tiempo", reflexionó.

El cáncer de testículo también tiene una gran importancia "porque hablamos de personas que al ser detectadas a tiempo pueden curarse, incluso existe cura en etapas más avanzadas, por supuesto, cuanto antes siempre es mejor".

Para poder dar con el diagnóstico de esta enfermedad se necesita:

Examen físico: El médico palpa los testículos y el escroto para buscar bultos, inflamación, durezas o cambios de tamaño, y revisa el abdomen o ganglios linfáticos.

El médico palpa los testículos y el escroto para buscar bultos, inflamación, durezas o cambios de tamaño, y revisa el abdomen o ganglios linfáticos. Ecografía escrotal (ultrasonido): Es el primer estudio por imágenes que se solicita; utiliza ondas sonoras para confirmar si la masa es sólida (lo que sugiere un tumor) y diferenciarla de otros problemas benignos.

Es el primer estudio por imágenes que se solicita; utiliza ondas sonoras para confirmar si la masa es sólida (lo que sugiere un tumor) y diferenciarla de otros problemas benignos. Análisis de sangre (marcadores tumorales): Se mide en sangre la concentración de sustancias específicas que los tumores suelen liberar.

Para acceder a las consultas gratuitas en el Hospital Baigorria no es necesario tener turno previo. Los interesados pueden acercarse al área de oncología lunes, martes, miércoles y jueves a las 8, martes también a las 12 y los viernes a las 7.30 (las consultas se realizan con los doctores Streiger, Benzina, Martínez Manzur y Krohling).