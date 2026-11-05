El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas y ráfagas desde la tarde

Para el sábado se anuncia un descenso de la temperatura y cielo apenas nublado

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 6 de noviembre en Rosario posibles tormentas aisladas en la tarde y la noche con fuertes ráfagas de viento, en vísperas de un sábado con descenso de temperatura y cielo apenas nublado.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del noreste, un registro de 16º y cielo mayormente nublado que se mantendría hacia la mañana, ya con vientos algo más intensos y los termómetros marcando 20º. Para la tarde hay hasta un 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas con ráfagas de hasta 50 km/h y una máxima de 25º, mientras que a la noche las chances de tormentas aisladas suben hasta un 70 por ciento, las ráfagas podrían alcanzar los 59 km/h y la temperatura bajaría a 16º.

El sábado podría arrancar con chaparrones en la madrugada y fuertes ráfagas, pero ya a la mañana estaría parcialmente nublado y desde la tarde habría cielo ligeramente nublado. La máxima bajaría a 20º y la mínima rondaría los 13º.

Para el domingo se espera cielo despejado, una máxima de 23º y la mínima descendiendo hasta los 8º.

El lunes también estaría despejado y con las marcas en aumento: 26º de máxima y 13º de mínima.

El martes seguirían creciendo los registros, con temperaturas entre 28º y 16º, pero con cielo mayormente nublado.

El miércoles habría muy poco cambio en las condiciones: mayormente nublado con 28º de máxima y 16º de mínima.