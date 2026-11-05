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Central y la Copa Libertadores: todas las posibilidades que tiene para jugarla en 2027

El Canalla está muy cerca de clasificar, pero puede hacerlo directamente a la instancia de grupos como a la fase previa. Qué necesita para cada caso

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

5 de noviembre 2026 · 18:16hs
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El equipo de Central que jugó el último partido de local en la Copa Libertadores 2026

Celina Mutti Lovera / La Capital

El equipo de Central que jugó el último partido de local en la Copa Libertadores 2026, frente a Corinthians.

Central está muy cerca de asegurar su participación en la próxima edición de Copa Libertadores. Sumando apenas un punto este sábado ante Estudiantes de Río Cuarto, el equipo de Jorge Almirón tendrá su lugar en el torneo de clubes más importante de toda América. Aunque según la posición en la que cierre en la tabla anual, podría acceder a jugar en forma directa en la fase de grupos de la Libertadores 2027. O también puede ingresar a la Libertadores desde la fase previa 2. Aunque esta opción implica un riesgo. ¿Cuál? El de quedar eliminado en un primer playoff, que también significaría no participar en fase de grupos, tanto en Libertadores como en Sudamericana 2027.

Central tiene chances concretas de acceder en forma directa a la fase de grupos de la Libertadores por distintas vías. De esa manera se convertiría en uno de los, al menos, seis representantes del fútbol argentino en el torneo. Y el boleto a esa competencia lo obtendrían de la siguiente manera:

-El campeón del torneo Apertura 2026, Belgrano de Córdoba, se quedará con la plaza Argentina 1.

-El campeón del torneo Clausura 2026 (en juego), se adjudicará Argentina 2.

-El ganador de la Copa Argentina 2026 (en juego) ocupará la plaza Argentina 3, la cual se mantendrá inalterable.

-El equipo mejor ubicado en la tabla general de posiciones 2026, excluidos los tres conjuntos citados anteriormente, será Argentina 4.

-El siguiente mejor equipo ubicado en la tabla general de posiciones 2026, excluidos los cuatros conjuntos citados anteriormente, se adueñará de Argentina 5.

-El siguiente mejor equipo ubicado en la tabla general de posiciones 2026, excluidos los cinco conjuntos citados anteriormente, se quedará con la plaza Argentina 6.

>>Leer más: Central: cómo están los zurdos goleadores para la definición del título de la Liga

El canalla, por tabla anual

El Canalla puede llegar a la Libertadores 2027 como uno de los tres equipos mejor posicionados en la tabla anual. Es más, hoy es el tercero de ese escalafón. Y también puede hacerlo como campeón del Clausura, objetivo para el cual ya dio el primer paso, clasificó para disputar los playoffs.

Di María lo intentó en este 2026 en la Libertadores, pero Central de quedó en octavos de final.

Di María lo intentó en este 2026 en la Libertadores, pero Central de quedó en octavos de final.

¿Puede haber corrimientos en la tabla general? Sí, y eso podría favorecer las posibilidades de Central para acceder por otras vías, y también en forma directa, a la fase de grupo de la Libertadores. Las opciones, según marca el reglamento, son estas:

-Si un equipo argentino se consagrara en la Copa Sudamericana 2026 (donde Boca ya está clasificado para jugar la final), obtendrá un lugar en la Libertadores 2027. Si ya ocupara alguna de las posiciones clasificatorias, su lugar será ocupado por aquel siguiente equipo mejor ubicado en la tabla general de posiciones 2026, según corresponda, produciendo el reordenamiento de las plazas.

-Si el campeón del torneo Apertura 2026 (es Belgrano de Córdoba y jugará los playoffs del Clausura) resultara vencedor del torneo Clausura 2026, su lugar como Argentina 2 será ocupado por aquel siguiente equipo mejor ubicado en la tabla general de posiciones 2026, produciendo el reordenamiento de las plazas.

Por otros corrimientos

Central también accederá a fase de grupos de Libertadores por tabla anual a partir de otros posibles corrimientos. Para ello, Boca o Argentinos Juniors deben terminan ubicados por delante de los auriazules en el escalafón general, y uno de ellos ganar el Clausura.

En tanto que, las opciones de corrimiento que no involucran a Central son las que tienen vínculo con la definición de la Copa Argentina:

-Si el ganador de la Copa Argentina ocupara alguna de las plazas previstas para los campeones del torneo Apertura 2026 y el torneo Clausura 2026, su lugar en la posición Argentina 3 será para el siguiente equipo mejor ubicado en Copa Argentina. Si dos equipos compartieran dicha posición, por haber sido eliminados en la misma instancia, se definirá por la tabla general de posiciones 2026.

>>Leer más: Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: "Estoy triste y preocupado", dijo un directivo del club

-Mientras que si el campeón de la Copa Sudamericana 2026 resultara el ganador de la Copa Argentina 2026 (Boca está participando en las dos competencias), su lugar será ocupado el siguiente equipo mejor ubicado en el certamen federal y así sucesivamente.

Con el triunfo ante Huracán, el Canalla se aseguró la participación en una copa internacional en 2027.

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Tampoco favorecerá a Central para mejorar su posición en la tabla Anual si Estudiantes de La Plata se corona en la Libertadores 2026, ya que el Pincha está fuera de la lista de clasificados a copas 2027 por tabla anual. Al respecto, el reglamento indica lo siguiente:

-Si un equipo argentino se consagrara en la Copa Libertadores 2026, obtendrá una plaza adicional para la edición 2027. En ese caso, su lugar será ocupado por aquel siguiente equipo mejor ubicado en la tabla general de posiciones 2026, produciendo el reordenamiento de las plazas.

>>Leer más: Bombazo en Central: Belloso anunció que no irá por la reelección y sacudió el escenario político del club

Hoy es el tercero

Hoy, a una fecha de la finalización de la tabla anual, Central es el tercero de ese escalafón. Por lo tanto, si terminara en ese puesto, su participación en la Libertadores 2027 comenzaría desde la fase previa 2. Eso será en duelo de eliminación directa en partidos de ida y vuelta, y el equipo que pierda en esa instancia no participará en ninguna copa de Conmebol de las programadas para 2027. El que acceda a la fase siguiente, volverá a jugar por eliminación directa en partidos de ida y vuelta. Y quien se imponga en la serie accederá a la fase de grupos de la Libertadores 2027. Mientras que el que pierda irá a fase de grupos, pero de Sudamericana.

En los primeros meses de este 2026, se analizó en comité ejecutivo la posibilidad de que el equipo argentino que participara en la fase previa de Libertadores fuera el noveno de la tabla Anual y no el tercero, que en ese caso quedaba clasificado a fase de grupos de la Sudamericana. Pero la idea fue rechazada por la mayoría de los representantes de los clubes de primera división.

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