Tiro Suizo: una jubilada salió a limpiar la vereda, entraron a su casa a robar y le pegaron

El ladrón llevaba puesto un barbijo y obligó a la mujer de 81 años a meterse en su casa. La policía secuestró el auto en el que huyó y detuvo a un sospechoso

Las fuerzas de seguridad hallaron dinero y relojes durante un allanamiento en Centeno y Esmeralda.

Una jubilada rosarina sufrió este miércoles una golpiza durante una entradera en la zona sur. Según la denuncia, un ladrón la atacó mientras limpiaba la vereda de su casa e ingresó por la fuerza . Horas más tarde, la Policía de Acción Táctica (PAT) arrestó al dueño del automóvil utilizado en el robo.

Fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales confirmaron que el delincuente obligó a la mujer de 81 años a ingresar a su domicilio en el barrio Tiro Suizo y le pegó mientras estaba allí. Después se llevó dinero en efectivo, joyas y el teléfono celular de la propietaria .

De acuerdo a los primeros testimonios que recabaron los investigadores, el maleante ingresó con un barbijo y contaba con apoyo para la huida . A la hora de escapar se subió a un Citroën C4 gris plata en el que había al menos dos personas más.

La investigación sobre el robo en Paraguay al 5300 derivó en el arresto de un hombre de 35 años a unas 30 cuadras del lugar. Los encargados del operativo encontraron el vehículo empleado por el ladrón y allanaron una casa cercana, donde secuestraron varios elementos de interés para la causa.

Foto: Policía de Santa Fe.

Voceros del gobierno de Santa Fe precisaron que el auto fue identificado gracias al análisis de grabaciones de las cámaras de videovigilancia públicas. Mediante el sistema Lince, las autoridades hallaron el coche en la esquina de Centeno y Esmeralda, donde verificaron que tenía abollada la puerta trasera derecha. En el interior había un barbijo similar al que utilizó el delincuente.

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Luego de la identificación del coche, la Justicia provincial autorizó un allanamiento en el mismo sector del barrio Tablada. En el domicilio encontraron 155.250 pesos en efectivo, un celular, tres relojes de pulsera y 13 barbijos.

Foto: Policía de Santa Fe.

La Policía de Investigaciones (PDI) se hizo cargo de los peritajes de la evidencia y el vehículo. Mientras tanto, el propietario de este último quedó bajo arresto y a disposición de la fiscal Guillermina Lavarra.