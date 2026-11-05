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Javier Milei arremetió de nuevo contra el socialismo frente a Pedro Sánchez

En su disertación durante el plenario en Madrid, el mandatario argentino equiparó a las doctrinas de izquierda con el fascismo. También reforzó el reclamo por Malvinas

5 de noviembre 2026 · 16:54hs
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Con el rey Felipe VI de testigo

Foto: AP

Con el rey Felipe VI de testigo, Javier Milei protagonizó un distante saludo a Pedro Sánchez

Tras protagonizar un distante saludo a Pedro Sánchez en el inicio de la jornada, el presidente Javier Milei profundizó este jueves las diferencias ideológicas con su par español durante su alocución en la sesión de la XXX Cumbre Iberoamericana.

Frente al mandatario ibérico, al que en reiteradas oportunidades descalificó públicamente, el mandatario argentino arremetió de lleno contra el sesgo doctrinario de la izquierda: “El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía”.

En esa línea argumental, Milei ahondó sobre los puntos de contacto que encuentra en ambos modelos de gobierno frente al auditorio congregado en la Galería de las Colecciones Reales.

“Ambas doctrinas (el socialismo y el fascismo) concentran en manos de una minoría el control de las decisiones individuales y hacen de la dependencia económica un instrumento de dominación política”, aseveró.

Asimismo, Milei resaltó que las dos visiones “comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento”.

Durante su discurso, el libertario advirtió que “hay regímenes que invocan los derechos humanos mientras se encarcelan disidentes y silencian a la prensa”.

>>Leer más: Milei esquivó la foto con los reyes de España y se reunió con el líder de la ultraderecha

También consideró que las últimas elecciones en Chile, Colombia y Perú “impulsan una rebelión democrática contra el paternalismo y el abuso del poder”.

El paso de Milei por la cumbre estuvo marcado por contrastes protocolares: no acudió a la apertura en el Teatro Real ni a la cena de gala en el Palacio Real, pero mantuvo un encuentro con el presidente de Vox, Santiago Abascal.

Malvinas

En otro pasaje de su intervención, el presidente argentino destinó un enfático mensaje a las autoridades del Reino Unido en torno al histórico litigio por Malvinas.

“Al gobierno británico le reiteramos nuestra disposición a negociar de acuerdo con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Londres tiene aquí la oportunidad de practicar el respeto por las reglas internacionales que con tanta frecuencia recomienda el resto del mundo”, sostuvo.

Antes de emprender el regreso a la Argentina, Milei volvió a encontrarse con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, luego de participar en la Cumbre Iberoamericana.

Nuevo encuentro con Díaz Ayuso

Se trató del segundo cónclave entre ambos en poco más de dos semanas y marcó una de las últimas actividades del argentino en España.

El nuevo encuentro con Díaz Ayuso tuvo como antecedente la reunión que mantuvieron el 21 de octubre pasado en Madrid.

El mandatario argentino cerró su paso por Madrid con un nuevo encuentro con Isabel Díaz Ayuso.

El mandatario argentino cerró su paso por Madrid con un nuevo encuentro con Isabel Díaz Ayuso.

En esa oportunidad, ambos conversaron a puertas cerradas durante cerca de dos horas sobre cuestiones vinculadas con la situación política de España y la Argentina y distintos temas de actualidad internacional.

La dirigente del Partido Popular (PP) también había invitado a Milei a participar de la cumbre que tuvo como escenario la capital española.

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Durante su última visita a Madrid, Milei volvió cuestionar a Sánchez y provocó una nueva confrontación entre ambos gobiernos.

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