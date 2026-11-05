Puerto San Martín celebra sus 137° años con más de un mes de actividades culturales, deportivas y sociales

Se programaron eventos artísticos, inauguración de obras y reconocimiento a deportistas, entre otras propuestas que involucrarán a las instituciones de la ciudad

Desde el municipio destacaron que la celebración busca poner en valor la historia de Puerto General San Martín, reconocer a quienes forman parte de su crecimiento y fortalecer el sentido de pertenencia.

La ciudad de Puerto General San Martín se prepara para celebrar sus 137 años de historia con una extensa agenda de actividades que se desarrollará durante noviembre y parte de diciembre bajo el lema “La identidad que nos une. El orgullo de pertenecer”. La propuesta incluye inauguraciones de obras, espectáculos musicales, actividades deportivas, encuentros educativos, reconocimientos, eventos culturales y celebraciones populares destinadas a toda la comunidad.

Organizada por la Municipalidad de Puerto General San Martín, la programación conmemorativa comenzó el 2 de noviembre con la inauguración de nuevas luminarias en la Plaza José Pedroni y continuará con actividades que reflejan el crecimiento de la ciudad y el fortalecimiento de su identidad comunitaria.

Entre los eventos destacados se encuentran el Festival de Arte 2026, el reconocimiento a deportistas locales, la inauguración de nuevas obras y espacios públicos , además de propuestas teatrales y educativas que involucrarán a instituciones de toda la ciudad.

La música tendrá un lugar central en los festejos. El 7 de noviembre se realizará una Bailanta Chamamecera en el Camping Municipal con la participación de grupos folklóricos, ballets y agrupaciones gauchas, mientras que el 8 de noviembre llegará el Día de la Cumbia Santafesina con actuaciones de Nico Mattioli, Coty Hernández y bandas locales.

Puerto General San Martín es una localidad portuaria del departamento San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

Acto por los 137 años

El acto oficial por el 137° aniversario se desarrollará el 14 de noviembre en el Puerto de las Infancias, donde también se realizará el reconocimiento a empleados municipales y la inauguración del Cine 4D. Ese mismo día, el Parque Linda Vista será escenario del gran festival aniversario con presentaciones de Azul Saita, el humorista Sergio Gonal, el cantante Ulises Bueno y el cierre a cargo de Luck Ra.

La agenda también contempla la presentación de la Banda Sinfónica Provincial, la Expo Sabores con clase magistral de cocina de Bildy Matuch, la inauguración de las nuevas canchas de pádel 360° y una amplia programación teatral con producciones locales e intercolegiales.

En el ámbito educativo e institucional, se destacan la inauguración de la última etapa del anexo de la Escuela 1328, actos de colación, jornadas de formación, la feria de talleres de oficio de CECLA N° 137 y EEMPA N° 3134, además de actividades vinculadas a la salud, la inclusión y la capacitación ciudadana.

También en el mes de diciembre

Los festejos continuarán hasta diciembre con la presentación de nuevo equipamiento municipal, la remodelación e iluminación de espacios públicos, encuentros deportivos, la apertura de la temporada de aquagym, la inauguración del tramo inicial del Paseo Tierra de Sueños y la Fiesta de la Democracia con nuevos juegos en el Parque Puerto de las Infancias.

Desde el municipio destacaron que la celebración busca poner en valor la historia de Puerto General San Martín, reconocer a quienes forman parte de su crecimiento y fortalecer el sentido de pertenencia que caracteriza a la comunidad. Durante más de un mes, vecinos y visitantes podrán participar de una programación diversa pensada para todas las edades, consolidando al aniversario como uno de los acontecimientos más importantes del calendario local.