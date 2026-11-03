Mosquitos en Rosario: ¿pican más a la gente de "sangre dulce" y de mayor estatura?

El infectólogo Marcelo Leguizamón derriba mitos y ofrece información científica para "esquivar" las picaduras. ¿Por qué algunas personas son un "imán"?

Las lluvias de fines de octubre y principios de noviembre, más copiosas y continuas que lo habitual, a causa de la primera fase de El Niño, trajeron con ellas a los mosquitos. En los últimos días, estar al aire libre sen Rosario y zona, se torna molesto por la invasión de insectos. Los repelentes empiezan a venderse como pan caliente y la gente se pregunta: ¿por qué pican más a uno que otros? ¿Es cierto que hay un tipo de sangre que los atrae? ¿El tipo de vestimenta, cuánto influye? La Capital consultó a un especialista para derribar mitos y obtener información confiable que ayude a minimizar los "pinchazos".

El médico infectólogo Marcelo Leguizamón explicó que hay distintas condiciones que sí influyen a la hora de "captar" una mayor atención de los mosquitos.

Los mosquitos tienen un sentido del olfato sumamente desarrollado. A corta y media distancia, y en por lo tanto el olor corporal es el factor decisivo.

Ácidos carboxílicos y otros compuestos: La piel humana secreta de forma natural compuestos químicos (como ácidos carboxílicos y aldehídos) generados por la descomposición del sudor producida por las bacterias que habitan en nuestra piel (la microbiota). El entorno local de la piel puede proporcionar condiciones más amplias y específicas para el desarrollo y establecimiento de la microbiota. Los anexos de la piel, como el vello asociado a la glándula sebácea, también pueden actuar proporcionando este entorno específico para el crecimiento de la microbiota como una malla de retención para compuestos volátiles que emanan de la superficie de la piel, como se observa en el vello de las axilas.

Predisposición genética: La composición de esta microbiota y la cantidad de ácidos que liberamos varían de una persona a otra debido a la genética. De hecho, estudios con gemelos han demostrado que la atracción hacia los mosquitos tiene un fuerte componente hereditario.

Altos y grandotes ¿más expuestos?

2. El dióxido de carbono (CO2) que exhalamos. A larga distancia, los mosquitos localizan a sus víctimas detectando el dióxido de carbono que liberamos al respirar. Las personas con un mayor metabolismo basal (como las personas de mayor estatura, complexión grande, o aquellas que están realizando ejercicio físico) exhalan mayor cantidad de Co2, lo que las convierte en un blanco más fácil de detectar a metros de distancia.

Por este mismo motivo,"las mujeres embarazadas también suelen atraer más a los mosquitos, ya que su tasa metabólica es más alta y su temperatura corporal suele ser ligeramente superior".

3. El ácido láctico y el sudor. El ejercicio intenso o ciertas actividades físicas acumulan ácido láctico y amoníaco en el sudor, sustancias que resultan altamente estimulantes y atractivas para los mosquitos hembra.

4. La temperatura corporal y el calor. Los mosquitos poseen sensores térmicos muy precisos. Una vez que el CO2 o el olor corporal los acerca a una persona, buscan el calor de la piel y de los vasos sanguíneos más superficiales para picar. Cualquier condición que eleve tu temperatura corporal (ejercicio, fiebre o incluso haber consumido alcohol) te vuelve más visible para ellos.

¿Influye cómo nos vestimos?

"La dieta (comer ajo, vitaminas del complejo B, por ejemplo) no es clave", explica. Salvo "el consumo de alcohol (que altera el flujo sanguíneo y el perfil químico de la piel), no existe evidencia científica sólida de que comer o dejar de comer ciertos alimentos ahuyente a los mosquitos de forma permanente", agrega Leguizamón.

El tipo de ropa: Los mosquitos tienen debilidad por los colores oscuros (negro, azul marino, rojo), ya que contrastan más con el cielo o el entorno iluminado, y las víctimas se detectan con mayor facilidad. Usar ropa clara ayuda a reducir su interés visual.

Los especialistas aconsejan cubrir con repelente la zona del cuerpo donde más atacan los mosquitos.

¿Y el tipo de sangre?

¿Es verdad que algunas personas tienen sangre "más dulce" y eso atrae a los mosquitos? "No hay evidencia sólida de esta afirmación", comenta el especialista. Y remarca que el olor del cuerpo y la microbiota ( el conjunto de microorganismos que viven de manera natural en distintas partes del cuerpo humano) son los de mayor impacto a la hora de que "nos elijan" los mosquitos.

El médico también aclaró que, además de las molestas picaduras, es importante conocer qué enfermedades pueden transmitir estos insectos, dependiendo de sus características. Aunque en Rosario esta temporada no se han detectado casos autóctonos de dengue, se pide extremar los cuidados teniendo en cuenta las constantes lluvias y la acumulación de agua que facilita la reproducción del Aedes aegypti.

Mosquitos: qué problemas pueden traer

Mosquito Aedes aegypti: dengue, zika (tb albopictus), Chikungunya (tb albopictus), fiebre amarilla (tb Haemagogus).

Mosquito Anopheles: Malaria

Mosquito Culex: Oropouche. Encefalitis equina, virus oeste del Nilo, encefalitis de San Luis.