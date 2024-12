UNR: el freno a la obra pública nacional deja a los estudiantes sin tres edificios

El rector Franco Bartolacci confirmó que Nación no las terminará. La UNR buscará financiamiento propio, mientras lleva adelante sus propias obras

Como contó La Capital en marzo de este año , la decisión del gobierno nacional de interrumpir por tiempo indeterminado la obra pública hundió en la parálisis a tres proyectos de infraestructura edilicia de la UNR . Tras varios meses de incertidumbre, el rector Franco Bartolacci confirmó esta semana que el Plan Nacional de Infraestructura Universitaria está paralizado y no se va a retomar.

“De esas obras, la finalización de la obra del anexo de la Facultad de Odontología es la que más pena nos da porque le queda realmente muy poco para poder finalizarse y no tenemos hoy manera de garantizar que eso sea así. Además, la construcción de un aulario encima del comedor del área salud, que también está en una ejecución del 15 a 20%, y la obra de construcción de un nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Veterinarias, que está por debajo, incluso de eso, alrededor del 8% de ejecución. En esos tres casos ya hay confirmación de que no va a haber financiamiento para terminar y tendremos que prever con financiamiento propio cómo podemos hacer ”, anticipó.

area salud UNR.jpg Las obras del área Salud sobre el comedor universitario en Santa Fe y Riccheri, también paradas por el freno nacional a la Obra Pública Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Las obras que continúan con financiación de la UNR

Las únicas obras que siguen avanzando son las que se pudieron solventar con fondos propios de la UNR, entre ellas la más importante es la restauración y rehabilitación de la facultad de Derecho que se encuentra en la última etapa y a la que se destinaron $660.613.667,53 del presupuesto 2024 de un total de $1.914.689.569,56 previsto en el total de la obra.

Otras obras son: el tendido de alimentadores eléctricos del edificio del Área Salud (CUAS), el ingreso por calle Suipacha a la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas (CUAS), instalaciones de gas y problemas edilicios en distintas dependencias; readecuación de cubiertas, aberturas y baños de la Facultad de Psicología; cerco perimetral de la Ciudad Universitaria (CUR). El total de inversión en 2024, incluida la obra de Derecho, es de $875.847.922,89.

“Esto es como una casa. Cuando uno no invierte sostenidamente en mantenimiento, los problemas progresivamente empiezan a ser mayores. Nosotros este año no tuvimos dificultades grandes porque veníamos con una inversión sostenida, aún cuando quedan muchas cosas pendientes, en todas las dependencias. En una universidad tan grande, tan extendida geográficamente y con tantos edificios históricos que además requieren un mantenimiento adicional, vamos a empezar a tener problemas cada vez mayores si no se modifica la situación presupuestaria. Y las dificultades ahí van a ser graves y es donde más impacta y donde más se resiente la inversión presupuestaria”, advirtió sobre lo que viene en cuanto al deterioro edilicio.

Situación crítica para 2025 en la UNR

Según informó la UNR, la prioridad este 2024 fue garantizar el financiamiento de facultades y escuelas para no lesionar ninguna de las actividades sustanciales de la universidad. Se priorizaron inversiones en programas de bienestar, desarrollo académico y científico.

“Es un balance que pone en evidencia que ha sido un año difícil, y la perspectiva es que vamos a estar en una situación más crítica el próximo año. Por segundo año consecutivo vamos a tener reconducción presupuestaria, siempre el mejor escenario es tener presupuesto aprobado por el Congreso, aun cuando ese presupuesto sea escaso o insuficiente, porque al tener presupuesto aprobado tenemos previsibilidad. Se sabe cuánto vamos a recibir mes a mes, y eso permite planificar. Con la reconducción, nuevamente hay incertidumbre porque mes a mes hay que gestionar lo que corresponde, y eso plantea un escenario de mayores dificultades”, advirtió para finalmente reconocer el trabajo de la comunidad universitaria que a pesar de los problemas pudo garantizar que se concretaran las actividades previstas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Franco Bartolacci (@f.bartolacci)

“Llegamos a diciembre cumpliendo todos los objetivos. Hay que ponerlo en valor, porque la mejor manera de defender la universidad pública es con la universidad pública abierta, enseñando, generando ciencia y conocimiento, y haciendo todo el tiempo cosas nuevas que habiliten que más gente pueda acceder a formación pública de excelencia. Es un enorme esfuerzo el que hizo nuestra comunidad este año y quiero reconocerlo, porque no sucedió asi en todas partes”.

“Nos han tocado años complejos. Dos años de pandemia, muchos años de inflación con su impacto negativo y este año de desfinanciamiento. Aún con todo, la UNR está atravesando un proceso de expansión –en materia académica, de infraestructura y de presencia en Rosario y toda la región- inédita en su historia. Eso es el resultado de una administración responsable y eficiente de los recursos, creativa para encontrar soluciones a las dificultades planteadas y de un gran compromiso de la comunidad UNR que siempre está a la altura de las circunstancias”, finalizó Bartolacci.

Los datos y el informe de ejecución presupuestaria, como sucede todas los años con la presentación que hace la UNR, están disponibles en los medios digitales de la UNR para su consulta.