La UNR pone en marcha 35 cursos gratuitos para personas mayores: cómo anotarse

Las actividades son gratuitas y están abiertas a toda la comunidad. El requisito es que los asistentes tengan más de 50 años.

El Programa Universidad de Personas Mayores de la Universidad Nacional de Rosario ( UNR ) alcanzó un récord histórico en su convocatoria para el ciclo 2026. En total se presentaron 110 propuestas de cursos , la cifra más alta desde la creación de la iniciativa en 2011. Tras el proceso de evaluación se definió la grilla definitiva, que estará compuesta por 35 cursos anuales, 10 exclusivos del primer cuatrimestre y otros 10 del segundo , lo que permitirá sostener una oferta amplia y distribuida a lo largo del año.

La convocatoria superó las expectativas de la organización. Entre las propuestas se registró la participación de docentes y equipos de todas las facultades de la universidad y de la totalidad de sus escuelas medias , lo que refleja el creciente compromiso de la comunidad educativa con este espacio de formación destinado a personas mayores.

El rector de la UNR, Franco Bartolacci , destacó la consolidación del programa dentro de las políticas institucionales de la casa de estudios.

“Ratificamos el compromiso de la universidad de profundizar esta herramienta, que ha encontrado una gran aceptación y brinda una propuesta de formación en diversos temas. Estamos convencidos de que la universidad debe ser abierta, en diálogo con los actores de su tiempo y comprometida con ellos”, señaló.

Bartolacci también recordó que desde 2022 el programa cuenta con un espacio propio en el microcentro de Rosario y subrayó que las propuestas están abiertas a toda la comunidad. El único requisito para participar es tener más de 50 años al momento de la inscripción.

Formación permanente e intercambio intergeneracional

La secretaria del Área de Extensión de la UNR, Ianara Hummel, señaló que el programa constituye una política institucional clave de la universidad.

Según explicó, el número récord de propuestas presentadas este año refleja que se logró ampliar la oferta formativa y diversificar las temáticas, además de consolidar el interés de docentes y estudiantes por participar de este espacio.

Por su parte, el responsable del área de Personas Mayores del programa, Santiago Vieytes, destacó que la iniciativa no solo funciona como un punto de encuentro para personas mayores de Rosario y la región, sino también como un espacio de formación permanente para docentes y de intercambio intergeneracional con estudiantes y graduados.

Más de 50 cursos en el primer cuatrimestre

La propuesta académica del primer cuatrimestre de 2026 incluye más de 50 cursos distribuidos de lunes a viernes, en distintos horarios.

Las temáticas abarcan áreas diversas como:

arte e historia

filosofía y literatura

tecnología

salud y bienestar

tango

gastronomía saludable

Para el segundo cuatrimestre se sumarán entre 10 y 15 nuevos cursos, ampliando la oferta surgida de la convocatoria récord de este año.

Un programa con más de una década de trayectoria

El programa comenzó en 2011 bajo el nombre de Universidad Abierta para Adultos Mayores y con el tiempo se consolidó como un espacio educativo y cultural orientado a promover el envejecimiento activo y la participación comunitaria.

En los últimos años la iniciativa actualizó su denominación a Universidad para Personas Mayores, en línea con cambios conceptuales y normativos internacionales sobre el envejecimiento.

Además de los cursos, el programa ofrece actividades recreativas, espacios de formación en ciudadanía y derechos humanos, y participa en congresos e investigaciones vinculadas a la temática.

En paralelo, se fortalecieron los vínculos con la Municipalidad de Rosario y el gobierno de la provincia de Santa Fe para impulsar políticas públicas inclusivas dirigidas a las personas mayores.

Inscripciones

Las inscripciones para los cursos 2026 se realizarán el 9 y 10 de marzo, de 9 a 17, en la sede de Gobierno de la UNR, ubicada en Maipú 1065, o a través del sistema SIU Guaraní.

La grilla completa de cursos puede consultarse en el sitio oficial de la universidad: https://unr.edu.ar/propuesta-academica-upem/