La UNR invita a feria de trabajo para personas con discapacidad: abren convocatoria a empresas

Coordinada por la Red de Empresas Inclusivas, la Expo Inclusión tomará lugar en La Siberia el 22 de abril. Participarán compañías locales y multinacionales, con el foco de abrir el diálogo a personas con discapacidad

2 de marzo 2026 · 13:01hs
Rosario será sede de la Expo Inclusión: una feria de empleo para personas con discapacidad 

Foto: gentileza Red de Empresas Inclusivas

La Expo Inclusión ya tuvo ocho ediciones a lo largo y a lo ancho del país 
La Expo Inclusión ya tuvo ocho ediciones a lo largo y a lo ancho del país

Foto: gentileza Red de Empresas Inclusivas

La Expo Inclusión ya tuvo ocho ediciones a lo largo y a lo ancho del país

Por primera vez, Rosario será sede de la Expo Inclusión. Se trata de una feria de trabajo destinada especialmente para personas con discapacidad, que se desarrollará en coordinación directa con la Universidad Nacional de Rosario. El evento, innovador en su propuesta, tomará lugar el 22 de abril, con entrada gratuita, en el Centro Universitario Rosario (CUR), conocido popularmente como La Siberia. Ahora, la Red de Empresas Inclusivas de la República Argentina abre la convocatoria a las empresas que deseen formar parte de la iniciativa.

En la Expo Inclusión darán el presente tanto empresas rosarinas y argentinas como compañías multinacionales. “La posibilidad no es solo conseguir trabajo, y que las personas de discapacidad puedan acceder a ofertas laborales, sino que también puedan conversar con los equipos de recursos humanos y con las empresas”, expresó Fernando Carotta, codirector ejecutivo para Argentina y Uruguay de la Red de Empresas Inclusivas, en conversación con La Capital.

“Esta feria promete abrir un diálogo en el mundo laboral, que a veces para las personas con discapacidad no es tan sencillo", agregó Carotta. Es la octava edición de la Expo Inclusión en el país, pero la primera vez que una feria de empleo de estas características se desarrolla en Rosario.

Convocatoria a empresas

La convocatoria está abierta para todo tipo de empresas, desde pymes hasta multinacionales. No importa la dimensión de la compañía, ni tampoco es necesario que ya hayan empleado personas con discapacidad, sino que tengan el interés de realizarlo. "Es una convocatoria bien amplia", expresó Carotta en diálogo con este diario.

Para las compañías interesadas, la convocatoria para participar de la feria está abierta hasta el 16 de marzo. Las empresas y organizaciones interesadas deberán manifestar su interés enviando un correo electrónico a [email protected], adjuntando información de contacto. Desde la organización expresaron que los espacios son limitados.

expó
La Expo Inclusión ya tuvo ocho ediciones a lo largo y a lo ancho del país

La Expo Inclusión ya tuvo ocho ediciones a lo largo y a lo ancho del país

>> Leer más: Día de las personas con discapacidad: "Cierran instituciones y se está desarmando el sistema"

"Es una linda oportunidad para tomar contacto con todos los actores de Rosario vinculados al tema, y también conocer personas con discapacidad que están buscando insertarse laboralmente", agregó el codirector de la Red de Empresas Inclusivas.

Detalle sobre la Expo Inclusión

En simultáneo al VI Congreso “Discapacidad y Empresas: por el camino de la inclusión” y del III Congreso Provincial, que también tomará lugar en el CUR, Rosario será la sede de la Expo Inclusión. El objetivo del evento es abrir el diálogo entre el sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil, academia y sector público.

La jornada, coordinada en conjunto por la UNR y la Red de Empresas Inclusivas, se proyecta como un espacio de articulación, visibilidad e intercambio, donde las empresas y organizaciones participantes podrán presentar programas, servicios y buenas prácticas, generar vínculos estratégicos y fortalecer su posicionamiento en la agenda de accesibilidad y desarrollo del talento.

Con entrada libre y gratuita, la Expo Inclusón tendrá lugar el 22 de abril en La Siberia, entre las 10 y las 14. Carotta aclaró que también habrá una instancia virtual para aquellos que no puedan concurrir de manera presencial, a través de una plataforma accesible.

Los usuarios deben realizar un trámite online para acceder o mantener el Boleto Educativo Gratuito en la Provincia de Santa Fe 

Boleto educativo Gratuito en Santa Fe: cómo obtener el beneficio

La Escuela Normal 1 arrancó las clases con un discurso a favor del reclamo salarial.

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios por el nivel de adhesión

Para el mediodía se normalizará el servicio de agua por completo

Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada

El alerta meteorológica se confirmó este lunes a primera hora.

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Dos jóvenes de 21 y 22 años, vinculados a la banda liderada por el prófugo Matías Gazzani, aparecen en investigaciones por homicidios y narcomenudeo

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Por Martín Stoianovich

